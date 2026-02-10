Agencias

Un ataque ruso causa daños "significativos" en una instalación y deja cortes de suministro eléctrico en Odesa

Guardar

Un ataque perpetrado en las últimas horas por el Ejército de Rusia ha causado daños "significativos" en una instalación energética en la región ucraniana de Odesa (sur), lo que ha provocado nuevos cortes del suministro eléctrico en la zona, según han denunciado las autoridades.

La empresa energética DTEK ha apuntado en un mensaje en redes sociales que "el enemigo ha atacado nuevamente una instalación" de la compañía en Odesa. "Los daños son significativos. Las reparaciones llevarán mucho tiempo para poder restaurar el equipamiento", ha agregado.

"Estamos trabajando en el lugar, retirando escombros. Haremos todo lo posible para eliminar cuanto antes las consecuencias del ataque", ha manifestado, tras lo que el gobernador de Odesa, Oleg Kiper, ha especificado que este "ataque cínico" ha causado un incendio en las instalaciones, sin informaciones sobre víctimas.

Kiper ha recalcado que "a causa del ataque, tres comunidades de la región han quedado parcialmente sin suministro". "Las instalaciones de infraestructura crítica han pasado al suministro de emergencia a través de generadores", ha subrayado, sin que Moscú se haya pronunciado por ahora sobre el ataque.

Por su parte, la Fuerza Aérea ucraniana ha especificado que los sistemas de defensa aérea han derribado 11 de los 125 drones lanzados por Rusia durante las últimas horas, confirmando impactos en otras seis ubicaciones. "El ataque continúa, ya que hay drones enemigos en el espacio aéreo", ha alertado, al tiempo que ha pedido a la población que "siga las normas de seguridad".

Los servicios de Inteligencia de Reino Unido aseguraron el viernes que los ataques ejecutados por Rusia contra la red eléctrica de Ucrania durante casi cuatro años de invasión han "socavado" la capacidad de Kiev para "generar suficiente electricidad como para satisfacer el pico de demanda por el invierno", en un momento de bajas temperaturas en el país europeo.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Israel mata a un palestino en un nuevo ataque contra el norte de Gaza pese al acuerdo de alto el fuego

Un hombre perdió la vida durante un bombardeo en Beit Lahia, informaron autoridades locales, mientras aumentan las tensiones pese a la tregua alcanzada con Hamás y siguen creciendo las cifras de fallecidos y heridos en Gaza

Israel mata a un palestino

Una disputa por infracción de patentes hace que Disney+ retire la calidad máxima de imagen con Dolby Vision

Usuarios de la plataforma han experimentado una notable disminución en el estándar visual tras la eliminación de avanzadas mejoras de renderizado, una medida impulsada por fallos judiciales que afecta a clientes de varios países europeos, según informes recientes

Una disputa por infracción de

Albares impone la Gran Cruz de Isabel la Católica a Sánchez-Albornoz: "Pocos han hecho tanto por la nación española"

Reconocido por su lucha a favor de la democracia durante el exilio y su liderazgo en la creación del Instituto Cervantes, el historiador recibe un homenaje destacado por su incansable compromiso con los derechos humanos y el fomento cultural

Albares impone la Gran Cruz

Entra en vigor en Afganistán la prohibición de importar medicamentos procedentes de Pakistán

Las autoridades del país han activado restricciones para impedir el acceso de productos farmacéuticos paquistaníes, exigiendo opciones legales y seguras ante el agravamiento del conflicto fronterizo, según fuentes oficiales, en medio de advertencias sobre posibles alteraciones comerciales

Entra en vigor en Afganistán

François Villeroy de Galhau dimitirá en junio como gobernador del Banco de Francia

El banquero francés dejará su función al frente del organismo monetario tras más de una década, adelantando el final de su segundo mandato, para liderar una organización social, mientras el presidente Macron deberá proponer un sucesor

François Villeroy de Galhau dimitirá