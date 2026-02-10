Un ataque ruso causa daños "significativos" en una instalación y deja cortes de suministro eléctrico en Odesa

Un ataque perpetrado en las últimas horas por el Ejército de Rusia ha causado daños "significativos" en una instalación energética en la región ucraniana de Odesa (sur), lo que ha provocado nuevos cortes del suministro eléctrico en la zona, según han denunciado las autoridades.

La empresa energética DTEK ha apuntado en un mensaje en redes sociales que "el enemigo ha atacado nuevamente una instalación" de la compañía en Odesa. "Los daños son significativos. Las reparaciones llevarán mucho tiempo para poder restaurar el equipamiento", ha agregado.

"Estamos trabajando en el lugar, retirando escombros. Haremos todo lo posible para eliminar cuanto antes las consecuencias del ataque", ha manifestado, tras lo que el gobernador de Odesa, Oleg Kiper, ha especificado que este "ataque cínico" ha causado un incendio en las instalaciones, sin informaciones sobre víctimas.

Kiper ha recalcado que "a causa del ataque, tres comunidades de la región han quedado parcialmente sin suministro". "Las instalaciones de infraestructura crítica han pasado al suministro de emergencia a través de generadores", ha subrayado, sin que Moscú se haya pronunciado por ahora sobre el ataque.

Por su parte, la Fuerza Aérea ucraniana ha especificado que los sistemas de defensa aérea han derribado 11 de los 125 drones lanzados por Rusia durante las últimas horas, confirmando impactos en otras seis ubicaciones. "El ataque continúa, ya que hay drones enemigos en el espacio aéreo", ha alertado, al tiempo que ha pedido a la población que "siga las normas de seguridad".

Los servicios de Inteligencia de Reino Unido aseguraron el viernes que los ataques ejecutados por Rusia contra la red eléctrica de Ucrania durante casi cuatro años de invasión han "socavado" la capacidad de Kiev para "generar suficiente electricidad como para satisfacer el pico de demanda por el invierno", en un momento de bajas temperaturas en el país europeo.