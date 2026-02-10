Tomàs Guarino: "Los jueces han sido justos, han puntuado lo que había que puntuar"

Tomàs Llorenç Guarino, representante español en patinaje artístico en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, destacó la importancia que tuvo para él el respaldo directo de sus amigos y entorno durante la competencia en Milán y Cortina d'Ampezzo. Según informó el medio Eurosport, Guarino expresó que, tras culminar su rutina en el programa corto, numerosos allegados se hicieron presentes en el Unipol Forum de Assago para mostrarle su apoyo, algo que describió como un gesto significativo: “Estoy muy agradecido a todos. Sé que hay muchos amigos que han venido a verme. Ahora tengo ganas de subir a la grada, a ver si puedo encontrar a algunos y saludarlos, que a algunos hace años que no los veía”.

Durante su participación, Guarino finalizó en la vigésimo quinta posición con una puntuación de 69,80, lo que lo dejó fuera de la final del programa libre. De acuerdo con la cobertura de Eurosport, el patinador valoró abiertamente el criterio de los jueces, manifestando que “los jueces han sido justos, han puntuado lo que había que puntuar”. Reconoció que, debido a un error al inicio de su rutina, esperaba una puntuación ligeramente inferior, pero consideró que su desempeño fue evaluado de manera objetiva.

El deportista explicó a Eurosport que la preparación mental resulta un aspecto determinante en pruebas de este nivel. En sus declaraciones, admitió haber comenzado la rutina sintiendo nerviosismo, en particular al ejecutar el primer salto, que no resultó como había sido planeado. “He empezado un poco corriendo, un poco nervioso con ese primer salto, no ha salido como quería, pero es que iba un poco nervioso. Después de seis minutos, no conseguía calibrarme”, manifestó Guarino, resaltando la dificultad de mantener la concentración tras el fallo inicial.

Pese al tropiezo en la apertura de su presentación, el patinador español logró recomponer su actuación. Explicó que, tras el error, consiguió recentrarse y no solo mantener el ritmo, sino imprimirle más velocidad al resto de la rutina. “Contento de que finalmente después de ese salto me he conseguido recentrar. No he ralentizado el ritmo; al contrario, he acelerado, pero siempre estando presente en ese momento y dándolo todo”, sostuvo ante los micrófonos de Eurosport.

Guarino también mencionó las muestras de afecto recibidas por parte del público, entre ellas la tradicional lluvia de peluches arrojada a la pista tras su ejecución. Confesó que no se percató de ello durante el programa, ya que su atención permaneció concentrada en la coreografía. “Me han dicho que me han tirado la tira de peluches. La verdad es que ni me he dado cuenta, estaba focalizado en lo mío y voy a recuperarlos después, voy a guardarlos todos”, relató el patinador catalán, según consignó Eurosport.

La actuación de Tomàs Guarino se dio en el marco de una competencia olímpica disputada en un enclave emblemático como el Unipol Forum, que congregó a representantes de diferentes países y niveles del patinaje artístico. Tal como reportó Eurosport, el atleta español evidenció una actitud reflexiva respecto a su desempeño y al proceso de evaluación, remarcando la objetividad del jurado y la dificultad propia de presentarse en un escenario de tal exigencia.

La eliminación de la final libera al patinador de la siguiente ronda, pero, de acuerdo con lo que expresó a Eurosport, su balance personal excede el resultado competitivo. Valoró poder concluir el disco de manera satisfactoria tras superar los obstáculos iniciales, así como la posibilidad de encontrarse con conocidos que acudieron a la cita olímpica. Eurosport detalló que para Guarino, estos elementos conforman una experiencia relevante dentro de su trayectoria en el patinaje artístico.