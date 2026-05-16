El Gobierno cubano reajusta el transporte ante el impacto del cerco petrolero de EE.UU.

La Habana, 15 may (EFE).- El Ministerio del Transporte de Cuba anunció este viernes nuevas medidas de reajuste para los servicios de pasajeros y cargas ante la crisis por la falta de combustibles en la isla, agravada por el bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos, que ha impedido que reciba crudo desde hace cinco meses.

Medios estatales informaron que el ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, explicó en una rueda de prensa que las disposiciones adoptadas buscan contrarrestar los impactos del cerco energético y dar prioridad a servicios considerados "imprescindibles" vinculados con la vida de la población y la economía.

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En ese sentido, mencionó el aseguramiento del transporte de los combustibles, alimentos, medicamentos, exportaciones y materias primas esenciales, así como la atención diferenciada a sectores como la Salud Pública y la Educación.

Rodríguez Dávila precisó que las rutas de autobuses entre La Habana y las cabeceras de provincias se reducirán a tres frecuencias semanales, mientras que las que enlazan a la capital con las ciudades orientales Manzanillo y Baracoa tendrán cada semana.

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En cuanto a los viajes por ferrocarril, dijo que hasta mediados de junio se mantendrá la programación actual, pero posteriormente los trenes nacionales saldrán cada dos semanas hacia las provincias orientales Santiago de Cuba, Guantánamo, Holguín y Granma.

Además indicó que en las provincias, las autoridades deberán dar preferencia a las rutas urbanas, suburbanas, rurales e intermunicipales consideradas imprescindibles, de acuerdo con la disponibilidad de combustible en cada territorio.

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Rodríguez Dávila dijo a la prensa que a partir de ese momento, todas las capacidades de tren, de ómnibus y del ferry nacional se pondrán a disposición de las autoridades de los territorios y se implementará un sistema de asignación de capacidades, priorizando los viajes por extrema necesidad, a partir de listados organizados y controlados por las autoridades en cada territorio.

Desde el pasado enero, EE.UU. presiona al Gobierno de la isla para que aplique cambios profundos que impliquen reformas económicas y en su sistema político, pero La Habana se ha negado a ello alegando que esos ámbitos quedan dentro de la soberanía nacional y no son negociables.

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Entre las medidas de presión de Washington destaca el bloqueo petrolero, que ha impedido que Cuba reciba crudo del exterior casi por completo desde finales de 2025, agudizando la crisis energética y estructural que ya arrastraba el país y paralizando casi completamente la actividad estatal. La ONU ha calificado este asedio de contrario al derecho internacional. EFE