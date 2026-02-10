Agencias

Rusia confirma la reanudación de los contactos "a nivel técnico" con Francia

Las autoridades de Rusia han confirmado este martes la reanudación de los contactos "a nivel técnico" con Francia, los cuales, "en caso de que sea necesario", podrían llevar a la apertura de un diálogo "al más alto nivel" entre los presidentes de ambos países, Vladimir Putin y Emmanuel Macron.

Así lo ha anunciado el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, que ha indicado que, de momento, "no hay indicios de que ese deseo exista". "No obstante, hemos tomado nota de las declaraciones del señor Macron sobre la necesidad de establecer relaciones con Rusia y apreciamos estos comentarios", ha aclarado, según informaciones recogidas por la agencia de noticias rusa Interfax.

Peskov ha subrayado que desde Moscú consideran que la "reducción de las relaciones a un estado cero es algo ilógico, contraproducente y dañino para todas las partes". "Rusia siempre ha apoyado el mantenimiento del diálogo que, en nuestra opinión, contribuye a resolver los problemas más complejos. No se van a resolver solos, y la confrontación no ayuda", ha afirmado.

En este sentido, ha recalcado que desde las capitales europeas, "a excepción de París, no se ha mostrado intención alguna de reanudar el diálogo con Moscú". "Otras capitales europeas no han mostrado ninguna incitativa hasta ahora", ha añadido.

Sus palabras llegan horas después de que el propio Macron expresara su deseo a incluir a los socios europeos en la reanudación del diálogo con Putin, casi cuatro años después del inicio de la invasión de Ucrania.

El presidente francés, que envió a un asesor a Moscú la semana pasada para el primer encuentro de este tipo desde que comenzó la guerra, lamentó que "Rusia no quiere la paz ahora mismo", tal y como ha manifestado en una entrevista con el diario alemán 'Suddeutsche Zeitung'.

"Pero a pesar de todo esto, hemos reanudado los canales de discusión entre las partes a nivel técnico", ha dicho. "Mi deseo es compartir esto con mis socios europeos y poder abordar las cosas desde un punto de vista europeo bien organizado", ha añadido. "El diálogo con Putin no debe darse con muchos interlocutores, sino con un mandato", ha apuntado.

Macron ha apostado en varias ocasiones por iniciar conversaciones directas entre Europa y Rusia, en vez de dejar el liderazgo de las mismas únicamente en manos de Estados Unidos. "Nos guste Rusia o no, seguirá estando ahí mañana, así que es importante que estructuremos las conversaciones con los rusos sin ingenuidad y sin presionar a los ucranianos, pero también sin depender de terceros", ha zanjado.

