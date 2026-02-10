Ricardo Darín revela el sexo y el nombre de su primer nieto, hijo de Úrsula Corberó y Chino Darín

Ricardo Darín compartió que su nieto recién nacido se llama Dante, describiéndolo como un niño y revelando que el nombre posee un significado especial para la familia. Según informó Europa Press, el actor argentino dio estos detalles tras el nacimiento del primer hijo de Úrsula Corberó y Chino Darín, quienes optaron por mantener en privado tanto el sexo como el nombre del bebé hasta el último momento.

El medio Europa Press detalló que Ricardo Darín se mostró sonriente al anunciar la noticia frente a las cámaras, confirmando que se trata de un varón. “Un niño. Se llama Dante, sí, es un nombre con mucha significancia, pero es bonito, muy bonito”, afirmó Darín, enfatizando la importancia que el nombre Dante tiene para la familia. Durante sus declaraciones, aclaró que, aunque el bebé aún es pequeño, “como ocurre en casi todos los casos, cada uno le encontrará parecidos familiares”.

En cuanto al estado de salud tanto de la madre, Úrsula Corberó, como del recién nacido, Darín informó a Europa Press que todo salió de manera positiva. “Muy bien, muy bien, por suerte muy bien”, expresó el actor en relación al parto y al estado de Corberó. Según consignó Europa Press, la pareja había decidido no compartir detalles sobre el nacimiento con el público hasta ahora, preservando así la intimidad en la llegada del primer hijo.

Darín también fue consultado sobre los posibles consejos que podría haberle dado a su hijo Chino tras convertirse en padre. Según recogió Europa Press, el actor manifestó que no existía un consejo específico para ese momento tan personal: “No hay consejo posible. Esa es una experiencia que cada uno tiene que vivir en carne propia”. Estas palabras reflejan, según el medio, la importancia que el intérprete le otorga a la vivencia única de la paternidad para cada persona.

Respecto al impacto del nacimiento en el círculo familiar, Ricardo Darín confirmó para Europa Press que la llegada de Dante ha sido motivo de alegría generalizada. “Sí, están todos muy felices. Estamos todos muy felices”, declaró el actor, subrayando cómo esta incorporación ha llenado de entusiasmo a los allegados de ambas familias.

Según publicó Europa Press, la pareja formada por Úrsula Corberó y Chino Darín había optado por no divulgar información acerca del sexo ni del nombre del bebé durante la espera, lo que generó expectativas y comentarios en diversos medios. Las primeras reacciones tras el nacimiento no se hicieron esperar, reflejando el interés que suscita la pareja en el ámbito público.

El nacimiento de Dante marca el comienzo de una nueva etapa para Úrsula Corberó y Chino Darín, quienes, de acuerdo con Europa Press, están experimentando por primera vez la paternidad y maternidad. La información difundida por el medio menciona expresamente la satisfacción de los padres y de los abuelos, especialmente la del abuelo Ricardo Darín, cuya emoción fue evidente frente a las cámaras.

El medio Europa Press también mencionó que, aunque por ahora los padres no han difundido imágenes del rostro del pequeño Dante, sus familiares anticipan que pronto surgirán opiniones sobre a quién se parece más el bebé. La expectativa sobre futuros detalles acerca del crecimiento del niño y el desarrollo de la familia se mantiene, dada la atención que suscitan sus protagonistas en la prensa y el ámbito del espectáculo.