Agencias

Empeora el estado de salud de la princesa Bajrakitiyabha Mahidol de Tailandia tras tres años hospitalizada

Guardar
Imagen 7OGO5P4TVBAPZN43KPYOCZGW7E

La Casa Real de Tailandia ha informado este jueves de que la salud de la princesa Bajrakitiyabha Mahidol, conocida como Bha y de 47 años, ha empeorado a pesar de que lleva más de tres años hospitalizada tras sufrir una grave infección en diciembre de 2022, fecha desde la cual lleva ingresada.

La hija mayor del rey Maha Vajiralongkorn sufre una infección que "es incontrolable y que afecta a varios órganos", tal y como ha indicado la monarquía tailandesa en un comunicado en el que ha lamentado que "tiene la presión sanguínea baja, un pulso irregular y sufre de coágulos".

PUBLICIDAD

Así, ha especificado que su vida depende del tratamiento médico y que sus pulmones y riñones se han visto afectados. "Su estado ha seguido deteriorándose", ha lamentado. Bha es hija del primer matrimonio del monarca tailandés y es vista como una figura cercana al rey, de 73 años.

En total, Vajiralongkorn tiene siete hijos de cuatro matrimonios, pero no ha elegido de momento sucesor o sucesora, a pesar de que las leyes tailandesas favorecen a los hombres como sucesores al trono.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Encuentran en Portugal a dos niños franceses abandonados junto a una carretera

Infobae

Bielorrusia cita al encargado de negocios lituano por entrada de dron en su espacio aéreo

Infobae

RDC, Uganda y Sudán del Sur se reunirán este fin de semana para abordar el brote de ébola

Infobae

Cuba tendrá este jueves apagones que afectarán a la vez hasta el 60 % del país

Infobae

Los modelos de financiación al desarrollo en África deben redefinirse, según expertos

Infobae