Maíllo (IU) secunda en Sevilla la protesta contra el acuerdo de la UE con Mercosur que "amenaza al campo español"

El debate sobre la vulnerabilidad de los productores europeos frente al acuerdo entre la Unión Europea y los países del Mercosur se intensificó durante la protesta convocada en Sevilla, donde se subrayó la preocupación por la competencia desleal y la exposición del sector agrario a productos con estándares diferentes a los establecidos en la UE. La movilización, según detalló el medio, tuvo como centro la presencia de Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía por la coalición Por Andalucía, quien exigió frenar el pacto europeo con Mercosur y alertó sobre sus consecuencias para los agricultores, ganaderos y los consumidores.

Durante su intervención, Maíllo manifestó a los medios de comunicación que su formación política se opuso al acuerdo UE-Mercosur, conformado por Uruguay, Paraguay, Brasil y Argentina, debido a que considera que este pacto coloca al sector agropecuario andaluz y español en una posición “de extrema debilidad”. El político, según reportó la fuente, recalcó que las protestas representan una demostración de rechazo y resistencia, destacando que el acuerdo se encuentra paralizado gracias a la acción del grupo parlamentario europeo de La Izquierda. Señaló la oportunidad actual para modificar el rumbo de las negociaciones.

Maíllo cuestionó a partidos como el Partido Popular (PP) y Vox por lo que calificó como doble moral, argumentando que, mientras se posicionan en Sevilla en contra del acuerdo de Mercosur, en Bruselas mantienen posturas favorables a este pacto o apoyan, como atribuyó a Vox, políticas arancelarias impulsadas por Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, que también considera perjudiciales para el campo andaluz. Maíllo llamó a estos partidos a definir su apoyo, bien hacia los pequeños y medianos productores o hacia los grandes fondos de inversión.

El coordinador general de IU Andalucía y portavoz de Agricultura del Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, Toni Valero, se sumó a las críticas durante la manifestación, señalando “hipocresía” en el debate parlamentario y exigiendo tanto al PP como al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) que apoyaran en el pleno del Parlamento Europeo las cláusulas de salvaguardia destinadas a proteger al campo que su grupo impulsó. Según publicó la fuente, Valero afirmó que no es viable defender la autonomía estratégica de Europa mientras se avanza con un acuerdo que debilita la soberanía alimentaria y deja expuesto al campo europeo.

Valero advirtió que la Unión Europea depende cada vez más de insumos y materias primas externos, como fertilizantes, combustibles y otros recursos esenciales cuyo control escapa a Europa. Alertó sobre el contexto geopolítico actual, marcado por conflictos, tensiones comerciales y crisis climática, y sostuvo que trasladar la producción de alimentos fuera de la UE representa un riesgo estratégico y no una solución.

A los problemas de fondo, Valero añadió la competencia desigual que enfrentan los productores europeos debido a que, según apuntó, el acuerdo prevé la entrada al mercado europeo de productos generados bajo normas ambientales y laborales menos rigurosas, con pesticidas y antibióticos que la regulación europea prohíbe. Dicha situación, señaló Valero según consignó la fuente original, se traduce en la caída de los precios, la imposibilidad de competir para muchas explotaciones y el consecuente abandono del campo.

Con el objetivo de minimizar estos efectos, el grupo parlamentario de Sumar llevó ante el Parlamento Europeo la propuesta de inclusión de cláusulas automáticas de salvaguardia. Estas disposiciones pretenden proteger a agricultores y ganaderos, asegurar la seguridad alimentaria e impedir la dependencia europea de productores externos, detalló Valero durante la protesta en Sevilla. Además, expresó que no servirán discursos ni gestos simbólicos, y que, a su juicio, los partidos deberán escoger entre apoyar la soberanía alimentaria, el bienestar de los productores rurales y la salud de la población europea, o alinearse con los intereses de las grandes empresas multinacionales.

La jornada de protesta y los mensajes de sus protagonistas, según publicó la fuente, ponen en la agenda política y social la repercusión que podría tener el acuerdo UE-Mercosur sobre la estructura productiva, la seguridad alimentaria y la viabilidad del modelo agrícola y ganadero en España y Europa. Los líderes políticos presentes en la manifestación subrayaron la necesidad de revisar los términos del pacto y exigieron mayores garantías de protección para los sectores que, a su juicio, quedarían en desventaja.