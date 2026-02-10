Las ventas minoristas de Estados Unidos se estancaron en diciembre tras crecer un 0,6% en noviembre

Las ventas minoristas en Estados Unidos se estancaron el pasado mes de diciembre respecto a noviembre, cuando el consumo creció un 0,6% en lectura revisada, según ha revelado este martes la Oficina del Censo.

Ocho de las 13 categorías analizadas registraron un retroceso en sus ventas durante el último mes del año. Concretamente, las mayores disminuciones se dieron en los capítulos de mobiliario del hogar y ultramarinos (-0,9% ambos), ropa y calzado (-0,7%) y electrónica (-0,4%).

Por el contrario, las ventas al por menor de materiales de construcción y jardinería se elevaron un 1,2%, las de artículos deportivos, ocio y música subieron un 0,4% y las realizadas en gasolineras un 0,3%.

El Departamento de Comercio ofrece estos datos del valor del comercio minorista ajustado por variaciones estacionales y diferencias entre días festivos y días hábiles, pero no por cambios de precios.