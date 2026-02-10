La Reina Sofía reaparece, de luto y con una sonrisa triste, tras la muerte de su hermana Irene de Grecia

El regreso público de la Reina Sofía después de la reciente pérdida de su hermana Irene de Grecia ha tenido lugar durante una visita a la sede del Banco de Alimentos de Vizcaya, en Basauri, donde estuvo presente para conocer la donación de placas solares realizada por la fundación que preside. Según informó el medio que cubrió la actividad, la cita se produjo casi un mes después del fallecimiento de la princesa Irene, acontecido el pasado 15 de enero, y marcó la reanudación de la agenda oficial de la Emérita en Bilbao.

De acuerdo con lo publicado, este acto solidario tuvo lugar el martes 10 de febrero, en un contexto de duelo familiar para la Reina Sofía. La donación, que consiste en la instalación de placas solares, busca fomentar una reducción de las emisiones contaminantes y favorecer el empleo de una energía sostenible en las actividades del Banco de Alimentos de Vizcaya. Esta acción se enmarca en los proyectos habituales de la fundación que lidera Sofía.

El medio detalló que la Reina optó por presentarse vestida completamente de negro, eligiendo prendas sobrias y prescindiendo de los colores que acostumbra a llevar en otras comparecencias. El atuendo incluyó un pantalón sastre, chaqueta y blusa oscuras, acompañadas de un pañuelo estampado en blanco y negro. Esta selección vestimentaria fue una clara muestra de respeto y luto por su hermana menor.

Durante su paso por la sede vizcaína, Doña Sofía mostró una actitud serena y mantuvo, según consignó la fuente, una “sonrisa triste y contenida”, gesto con el que agradeció el apoyo recibido de allegados y autoridades en este periodo difícil. Este comportamiento fue interpretado por el medio como una manera de expresar gratitud por las múltiples condolencias remitidas a raíz de la pérdida familiar.

La reaparición de la Reina Emérita también evidenció el respaldo cercano de sus familiares, en particular el de los Reyes Felipe y Letizia, quienes han estado atentos a su bienestar personal desde el deceso de la princesa Irene. Fuentes del entorno indicaron a la prensa que la familia royal ha mostrado especial atención hacia Sofía dada la cercanía que la unía con su hermana pequeña, considerada por muchos como una de sus grandes apoyos y confidentes.

El evento en el Banco de Alimentos formó parte de la labor institucional habitual que caracteriza la agenda pública de Doña Sofía. El medio recordó que, pese a la situación emocional derivada de la reciente muerte de Irene, la Reina ha mantenido su compromiso con causas sociales y solidarias. En esta ocasión, la iniciativa de dotar a la entidad vasca de tecnología sostenible se inscribe entre los esfuerzos por promover la responsabilidad medioambiental y la mejora de la eficiencia energética.

Entre los asistentes al acto se encontraban representantes de la fundación responsable de la donación, voluntarios de la entidad beneficiaria y autoridades locales que quisieron mostrar su apoyo y reconocimiento a la Reina por su labor continuada en favor de los colectivos más vulnerables. A lo largo de la jornada, Sofía mantuvo diversas conversaciones con quienes lideran el proyecto solidario, interesándose por el funcionamiento del sistema de placas y los objetivos a medio y largo plazo del Banco de Alimentos tras la incorporación de este equipamiento.

Según consignaron los medios, la decisión de Sofía de retomar su actividad pública tan poco tiempo después del reciente fallecimiento ha sido percibida como muestra de su rigor institucional y fortaleza personal. La Reina no se refirió de manera explícita a las circunstancias familiares durante el evento, pero su presencia y actitud fueron interpretadas como un agradecimiento tácito a las muestras de solidaridad y simpatía recibidas en este periodo.

El acto ofreció, de acuerdo con los organizadores citados por la prensa, una oportunidad para que la ciudadanía y los allegados a la familia real hicieran patente su aprecio hacia la Reina en una etapa que, señalaron, resulta especialmente sensible por la pérdida sufrida. Sofía se mantuvo durante toda la jornada en compañía de parte de su equipo de fundación y personal de protocolo.

Al concluir la visita, la Reina Emérita recibió el reconocimiento de los asistentes, quienes valoraron tanto su implicación en la causa social como su fortaleza para reincorporarse a la agenda pública en mitad del duelo. La intervención de la fundación a través de la donación de placas solares fue destacada por los responsables del Banco de Alimentos como una contribución relevante en el tránsito hacia modelos más sostenibles, mejorando tanto la operativa como el impacto ambiental de sus instalaciones.