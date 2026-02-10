Agencias

La Casa Blanca asegura que Trump defiende a Jimmy Lai "en público y en privado"

La Casa Blanca ha afirmado este martes que el presidente estadounidense, Donald Trump, defiende "en público y en privado" el caso de Jimmy Lai, empresario de medios de comunicación condenado por la Justicia en Hong Kong a 20 años de prisión, una cuestión que podría sobrevolar la visita del mandatario norteamericano a Pekín prevista para el mes de abril.

"Esto es algo que he escuchado defender al presidente, tanto en público como en privado", ha afirmado la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, al ser preguntada si el presidente estadounidense llevará el caso de Lai a su próxima cita con Xi.

En este sentido, ha afirmado que en el último encuentro entre Trump y Xi en Corea del Sur el pasado mes de octubre, en en que estuvo presente, "este asunto fue mencionado por el propio presidente". "Es importante para él, y espera con interés visitar China en abril", ha indicado Leavitt.

La condena al empresario de medios de comunicación supone un final "injusto y trágico" a su caso, aseguró el Departamento de Estado norteamericano, acusando directamente a Pekín de silenciar a la oposición y pidiendo a las autoridades su libertad por razones humanitarias.

Según Washington, este caso pone en evidencia que China "está dispuesta a llegar a extremos extraordinarios para silenciar a quienes defienden las libertades fundamentales en Hong Kong" y afea que deja de lado "los compromisos internacionales" asumidos en la declaración conjunta con Reino Unido de 1984, que establecía el estatus especial del enclave.

Lai fue sentenciado por cargos de conspiración para coludir con fuerzas externas y para publicar publicaciones sediciosas, casi dos meses después de haberlo declarado culpable de delitos que le podrían haber acarreado la cadena perpetua.

