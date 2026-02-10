Israel asegura haber destruido en el sur de Siria un "almacén de armas" de un grupo islamista de Líbano

La semana pasada, unidades militares israelíes realizaron una operación cerca de la localidad siria de Beit Yin, donde informaron haber hallado y destruido un depósito con una variedad de armamento. Entre los materiales incautados se incluyeron minas y equipos de comunicación pertenecientes, según el Ejército israelí, a la organización libanesa de corte islamista Yama Islamiya. Este anuncio llegó después de la detención de un dirigente importante del mismo grupo en una redada anterior en el sur de Líbano. Según informó el medio Europa Press, la acción forma parte de una serie de incursiones llevadas a cabo en medio de la persistente tensión regional, especialmente tras los incidentes de octubre de 2023 y el consecuente deterioro de la seguridad en la frontera entre Israel, Siria y Líbano.

El portavoz militar israelí detalló que la intervención en Beit Yin fue parte de los esfuerzos para desarticular cualquier capacidad operativa de grupos armados considerados hostiles. De acuerdo con Europa Press, el Ejército israelí informó mediante un comunicado que “la organización terrorista Yama Islamiya promovió y sigue intentando promover actos terroristas contra el Estado de Israel y sus ciudadanos en la zona norte”. El texto añadió que el objetivo prioritario es “eliminar cualquier amenaza y actividad por parte de elementos terroristas en la zona y proteger a los ciudadanos de Israel y de los Altos del Golán”.

El operativo en Siria coincidió con la captura reciente de un alto cargo de Yama Islamiya en Líbano, una maniobra que, según consignó Europa Press, tuvo lugar apenas un día antes de la ofensiva en territorio sirio. Hasta el momento, las autoridades sirias no han emitido declaraciones sobre el incidente, ni han confirmado ni desmentido la versión israelí acerca del armamento y la presencia del grupo libanés en Beit Yin.

Europa Press publicó que Yama Islamiya mantiene vínculos históricos con los Hermanos Musulmanes, siendo una rama fundada en la década de 1960. El grupo, cuya relación con el partido-milicia chií Hezbolá y facciones palestinas armadas ha sido documentada, intensificó su actividad tras los ataques del 7 de octubre de 2023 en suelo israelí, una escalada que desembocó en la ofensiva militar sobre la Franja de Gaza y la apertura de un segundo frente en la frontera con Líbano.

Las operaciones militares de Israel en Siria no son hechos aislados. En noviembre, un ataque israelí en la misma zona de Beit Yin resultó en la muerte de diez civiles, según relató Europa Press. Tras aquel episodio, las fuerzas israelíes justificaron la acción declarando que se trataba de la detención de supuestos miembros de Yama Islamiya. No obstante, el grupo negó tener efectivos en esa región y se desvinculó del enfrentamiento.

El comunicado militar citado por Europa Press subrayó que el despliegue en Beit Yin tiene como finalidad resguardar la seguridad de los residentes de Israel y de los Altos del Golán, territorio capturado a Siria durante la Guerra de los Seis Días en 1967 y la Guerra del Yom Kipur en 1973. Israel incorporó efectivamente los Altos del Golán en 1981, situación rechazada por la comunidad internacional, aunque relevante en la justificación de sus acciones en esa área limítrofe.

Mientras tanto, un alto el fuego permanece en vigor desde noviembre de 2024 en la frontera entre Israel y Líbano, una franja que se ha mantenido en tensión ante las reiteradas escaramuzas y las operaciones militares puntuales en ambos lados, según reportó Europa Press. La sucesión de hechos recientes, marcados por la destrucción de arsenales atribuidos a grupos islámicos y la captura de líderes, refleja la permanencia de los focos de violencia y la complejidad del panorama geopolítico en la región.