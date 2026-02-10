El restablecimiento del suministro de 'Tenormin' 0,5 mg/ml inyectable anunciado para febrero se postergará hasta abril

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha anunciado que el restablecimiento del suministro de 'Tenormin' 0,5 mg/ml solución inyectable, el cual estaba previsto para febrero, finalmente no se producirá hasta mediados de abril.

El citado fármaco, indicado para el tratamiento de arritmias cardíacas y para la intervención precoz en la fase aguda del infarto agudo de miocardio, continúa en situación de problemas de suministro debido a retrasos en la fabricación, según ha señalado la compañía farmacéutica Atnahs Pharma Netherlands, que es la titular de la autorización de comercialización del mismo y que es la que ha comunicado que retrasa el restablecimiento de su suministro.

Así, tras indicar, a finales de noviembre, este organismo regulatorio que el objetivo era desactivar esta alerta durante el segundo mes del año, el laboratorio en cuestión ha dado ahora esta nueva fecha. Por ello, y dado el alto impacto de la falta de este compuesto en el mercado, se está gestionando la importación de medicación extranjera.

El objetivo, según la AEMPS, es garantizar el acceso de los pacientes al tratamiento durante esta situación de desabastecimiento. Sin embargo, hasta la fecha solo ha sido posible localizar unidades muy limitadas en otros mercados.

POSIBLES ALTERNATIVAS TERAPÉUTICAS DISPONIBLES

Como medida de mitigación, la Agencia recomienda a los sanitarios derivar a sus pacientes a las posibles alternativas terapéuticas disponibles en el mercado nacional que, en función de la situación clínica de la persona, puedan considerarse adecuadas. Algunas de ellas son otros beta-bloqueantes intravenosos o medicamentos antiarrítmicos intravenosos pertenecientes a otros grupos terapéuticos.

'Tenormin' 0,5 mg/ml inyectable contiene como principio activo atenolol, un agente beta-bloqueante selectivo (beta-1), y es el único medicamento autorizado y comercializado en España con esta molécula, dosis y forma farmacéutica.