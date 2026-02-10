El ministro de Exteriores remite a la Fiscalía el caso de un diplomático francés salpicado por el caso Epstein

El intercambio de casi 200 correspondencias directas, algunas de ellas de carácter informal, entre Fabrice Aidan y Jeffrey Epstein ha colocado al diplomático francés en el centro de una investigación formal en Francia. Aidan, quien anteriormente ejerció como secretario principal de Asuntos Exteriores y, durante años, mantuvo un vínculo cercano con el entorno de Epstein, enfrenta ahora dos procedimientos oficiales. El ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Noel Barrot, anunció el inicio de una investigación administrativa y un procedimiento disciplinario, además de remitir el caso a la Fiscalía, de acuerdo con información difundida en un comunicado oficial a través de sus redes sociales y recogida por varios medios, entre ellos la unidad de investigación de Radio France.

Según detalló Radio France, Aidan figura en documentos judiciales estadounidenses divulgados por el Departamento de Justicia, en los que se evidencian sus comunicaciones y colaboración directa con Epstein. Entre los intercambios documentados se identifica la transferencia de información diplomática, la gestión de acceso a servicios específicos y el uso de redes de contactos internacionales para beneficiar al financiero estadounidense, quien fue condenado por delitos sexuales. Los archivos demuestran el grado de proximidad e influencia que tuvo Aidan en la esfera de Epstein y su entorno.

Fabrice Aidan se encuentra actualmente de licencia por motivos personales y realiza actividades profesionales en el sector privado, tal como informaron fuentes del Ministerio de Exteriores a través del comunicado oficial citado por la agencia France-Presse y medios nacionales. Desde su paso como secretario de Estado para Oriente Próximo, la trayectoria de Aidan incluyó el acceso a información estratégica y el manejo de relaciones en contextos internacionales sensibles.

El medio Radio France publicó que, además de su propio involucramiento, Aidan mantenía una estrecha relación con Terje Rod-Larsen, antiguo ministro y diplomático de origen noruego. Rod-Larsen, también mencionado en los archivos de Epstein, es conocido por su papel en la negociación de los Acuerdos de Oslo en 1993. Según la misma fuente, Aidan trabajó como asesor de Rod-Larsen en 2010, lo que expandió aún más su red de contactos en entornos diplomáticos internacionales.

El caso de Fabrice Aidan adquiere una dimensión pública relevante tras la reciente dimisión de Jack Lang, antiguo ministro de Cultura de Francia, quien ejercía como presidente del Instituto del Mundo Árabe desde 2013. Lang renunció al difundirse su nombre en los documentos desclasificados vinculados a Epstein, en un contexto donde la transparencia y la responsabilidad institucional se han vuelto centrales tras la divulgación de nuevas evidencias.

El ministerio dirigido por Jean-Noel Barrot subrayó en su comunicado el compromiso de apoyar las investigaciones judiciales en curso a través de los procedimientos internos dispuestos. Tanto la investigación administrativa como el procedimiento disciplinario forman parte de la voluntad de las autoridades francesas de esclarecer cualquier connivencia o conducta impropia relacionada con el diplomático.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos incluyó a Aidan en archivos que abarcan años de comunicaciones y gestiones en favor de Jeffrey Epstein. El acercamiento documentado con otras figuras involucradas en la esfera internacional pone de manifiesto la amplitud de conexiones que orbitaban en torno a la figura del financiero.

El seguimiento del caso por el sistema judicial francés refleja la relevancia pública que ha asumido la investigación tras la difusión de los archivos y la identificación de funcionarios de alto nivel, según apuntó la unidad de investigación de Radio France. La atención mediática y política sobre las consecuencias de estas vinculaciones ha generado un llamado interno a fortalecer los mecanismos de control y sanción dentro de la administración pública.