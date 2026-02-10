Agencias

El COI prohíbe a un piloto ucraniano de skeleton un casco homenaje a los fallecidos por la guerra

Guardar

El Comité Olímpico Internacional (COI) ha prohibido a un piloto ucraniano de skeleton llevar un casco en homenaje a los deportistas fallecidos de su país durante la guerra en Ucrania durante los Juegos de Invierno que se están celebrando en Milán y Cortina d'Ampezzo (Italia).

Vladyslav Heraskevych señaló en su cuenta oficial de 'Instagram' a última hora del lunes que el casco muestra imágenes de media docena de atletas de su país que murieron en ataques rusos y que pretendía ser un homenaje a estos compañeros, muchos de ellos olímpicos.

El deportistas de 27 años llevó el casco durante el entrenamiento oficial del lunes y espera todavía poder recibir el visto bueno del organismo, cuyos estatutos no permiten nada de simbología política durante la celebración de unos Juegos.

En un vídeo, Heraskevych dijo que un representante del COI, Toshio Tsurunaga, le había comunicado que había "una estricta prohibición" que le impedía usar el casco en los entrenamientos ni en las competiciones, lamentando que un deportista italiano de 'snowboard' hubiese competido con una bandera rusa en su casco, lo cual está prohibido y que "no hubiese ninguna reacción" y que a él, en cambio, no se le permitiese pese a que era un homenaje a deportistas fallecidos, "entre ellos olímpicos, familia olímpica".

Heraskevych recordó que había un precedente en 2008 cuando el halterófilo alemán Matthias Steiner subió al podio a recoger su medalla de oro en Pekín 2008 con una foto de su mujer, fallecida anteriores. "Este momento permanece como uno de los más emotivos e icónicos de la historia del COI, pero desafortunadamente, para los ucranianos, el COI parece tener unas reglas diferentes", subrayó.

"A pesar de esto, no nos rendimos y continuaremos luchando", añadió el piloto ucraniano, que presentará ante el COI "una reclamación oficial" para recibir el visto bueno, deseando que la negativa fuese a nivel de una persona y no "de todo el COI". "Muchas gracias por vuestro apoyo, el mundo debe saber el precio de la libertad", sentenció.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Estrella Galicia 0,0 se convierte en nueva Cerveza Oficial del equipo Atlassian Williams de Fórmula 1

El histórico acuerdo permitirá que la reconocida marca de cerveza forme parte del monoplaza, los uniformes y las instalaciones del equipo durante las pruebas en Baréin, además de estar presente en el calendario europeo y otras actividades promocionales

Estrella Galicia 0,0 se convierte

El trofeo de la Copa del Rey recorre los lugares emblemáticos de Valencia

Figuras del baloncesto español se dan cita en el nuevo recinto de la ciudad para disputar el esperado torneo nacional, que enfrentará a los ocho conjuntos más destacados del curso ante la afición local y miles de visitantes

El trofeo de la Copa

Europa notifica 7.655 casos sospechosos de sarampión en 2025, un 78% menos que el año anterior

De acuerdo con el informe del ECDC, más del 75 por ciento de las personas que contrajeron sarampión en 2025 no estaban inmunizadas, mientras que la mayoría de los contagios se registraron entre menores de cinco años y adolescentes

Infobae

Las tenistas españolas Jessica Bouzas y Cristina Bucsa caen en primera ronda del WTA 1000 de Qatar

La rusa Anna Kalinskaya venció de forma contundente a Jessica Bouzas, mientras que Dayana Yastremska eliminó a Cristina Bucsa en un duelo muy ajustado, dejando fuera a las representantes españolas en el torneo de Doha

Las tenistas españolas Jessica Bouzas

Gemma Camacho deja claro que su amistad especial con Cayetano Rivera "no se solapó" con la relación de Tamara Gorro

La periodista asegura que el vínculo que mantuvo con el torero fue siempre una relación libre, sin superponer etapas y dejando espacio para que ambos tomaran caminos distintos, reafirmando su apoyo ante el supuesto romance actual

Gemma Camacho deja claro que