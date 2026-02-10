El COI prohíbe a un piloto ucraniano de skeleton un casco homenaje a los fallecidos por la guerra

El Comité Olímpico Internacional (COI) ha prohibido a un piloto ucraniano de skeleton llevar un casco en homenaje a los deportistas fallecidos de su país durante la guerra en Ucrania durante los Juegos de Invierno que se están celebrando en Milán y Cortina d'Ampezzo (Italia).

Vladyslav Heraskevych señaló en su cuenta oficial de 'Instagram' a última hora del lunes que el casco muestra imágenes de media docena de atletas de su país que murieron en ataques rusos y que pretendía ser un homenaje a estos compañeros, muchos de ellos olímpicos.

El deportistas de 27 años llevó el casco durante el entrenamiento oficial del lunes y espera todavía poder recibir el visto bueno del organismo, cuyos estatutos no permiten nada de simbología política durante la celebración de unos Juegos.

En un vídeo, Heraskevych dijo que un representante del COI, Toshio Tsurunaga, le había comunicado que había "una estricta prohibición" que le impedía usar el casco en los entrenamientos ni en las competiciones, lamentando que un deportista italiano de 'snowboard' hubiese competido con una bandera rusa en su casco, lo cual está prohibido y que "no hubiese ninguna reacción" y que a él, en cambio, no se le permitiese pese a que era un homenaje a deportistas fallecidos, "entre ellos olímpicos, familia olímpica".

Heraskevych recordó que había un precedente en 2008 cuando el halterófilo alemán Matthias Steiner subió al podio a recoger su medalla de oro en Pekín 2008 con una foto de su mujer, fallecida anteriores. "Este momento permanece como uno de los más emotivos e icónicos de la historia del COI, pero desafortunadamente, para los ucranianos, el COI parece tener unas reglas diferentes", subrayó.

"A pesar de esto, no nos rendimos y continuaremos luchando", añadió el piloto ucraniano, que presentará ante el COI "una reclamación oficial" para recibir el visto bueno, deseando que la negativa fuese a nivel de una persona y no "de todo el COI". "Muchas gracias por vuestro apoyo, el mundo debe saber el precio de la libertad", sentenció.