El caudal del río Castril deja atrás el aviso rojo aunque persiste el peligro en los márgenes

El caudal del río Castril ha superado el aviso hidrológico rojo que advierte de niveles de crecida "excepcionales con posibilidad de desbordamientos significativos". Este martes en la mañana está en el umbral naranja, que, aún así, advierte de que la situación sigue siendo "peligrosa".

Así consta en el boletín de aviso hidrológico, consultado por Europa Press, después de que el pasado sábado en la mañana el río Castril fuera el único en la provincia de Granada en nivel rojo, el más alto.

Aunque el caudal estaba descendiendo, la situación seguía siendo en ese momento "de riesgo importante" y se recomendaba "evitar acercarse al río y extremar precaución en caminos, puentes y zonas bajas".

Con la llegada de la borrasca 'Marta' tras el paso de 'Leonardo' llovía "sobre mojado" durante el fin de semana, por lo que la preocupación siguió siendo alta en el Ayuntamiento de Castril, según fuentes municipales consultadas por Europa Press. Hubo desbordamiento en distintos puntos del tramo natural del río sin peligro de inundaciones en el núcleo urbano.

"Pedimos a la ciudadanía paciencia y comprensión, ya que el volumen de avisos es muy elevado y se están atendiendo de forma progresiva", señalaba el Consistorio de Castril en redes sociales el pasado viernes, en un mensaje en que daba cuenta de los trabajos que se llevaban a cabo para "recuperar la normalidad" y volvía a hacer un llamamiento para que una "situación tan adversa sea afrontada de manera conjunta por las distintas administraciones".

Este martes en la mañana, la tendencia estipulada por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en su boletín de avisos para el río Castril es "estable" dentro del umbral naranja.

