El Bayern mantiene "intensas conversaciones" con Harry Kane para ampliar su contrato

Max Eberl, directivo del Bayern de Múnich, abordó el futuro contractual del delantero inglés Harry Kane aclarando que, aunque el club y el jugador tienen una comunicación constante y profunda sobre la continuación de su vínculo más allá de 2027, todavía no se han formalizado negociaciones para la renovación. Según detalló el medio, el Bayern mantiene un diálogo estrecho con el artillero, pero no han dado inicio a un proceso formal para modificar su actual contrato, el cual vence en 2027.

De acuerdo con la información publicada, desde que Kane llegó al Bayern en 2023, procedente del Tottenham Hotspur, se ha consolidado como una de las figuras más destacadas del equipo alemán. El capitán de la selección inglesa ha acumulado 123 anotaciones en 129 encuentros con el club, desempeño que ha fortalecido la posición del cuadro bávaro tanto a nivel nacional como internacional, situándolo como líder y campeón vigente de la Bundesliga. Según consignó el medio, Kane ha manifestado en reiteradas ocasiones sentirse plenamente adaptado, al igual que su familia, a la vida en Múnich, lo que contribuye a que en ambas partes no exista una urgencia por cerrar pronto renovaciones o cambiar las condiciones contractuales.

El máximo responsable deportivo del Bayern, Max Eberl, fue consultado sobre el proceso de renovación y enfatizó: “Estamos hablando, pero eso no significa que hayan comenzado las negociaciones. Estamos en conversaciones intensas con Harry, luego vendrán los siguientes pasos”, afirmó según publicó el medio. Eberl subrayó la buena predisposición de Kane y el club para internar extender la relación, pero matizó que hasta el momento no se han abierto tratativas formales.

En relación con las versiones de supuestas ofertas provenientes de la Liga Profesional Saudí y el posible interés de otros clubes internacionales por Kane, Eberl evitó pronunciarse sobre dichos rumores. “Todo lo que puedo decir es que estamos en estrecho contacto con Harry en lo que respecta a él y a nuestro éxito”, señaló según reportó el medio. Esta declaración pone de manifiesto la intención del Bayern de mantener el enfoque en la colaboración con el delantero y su aporte al proyecto deportivo del equipo.

El directivo del club bávaro también fue consultado respecto a la situación de otros jugadores clave que estarían próximos a terminar contrato. Entre ellos, mencionó al guardameta Manuel Neuer, quien cumplirá 40 años en marzo y cuyo vínculo caduca al finalizar la temporada. Sobre este punto, Eberl afirmó que, tras el cierre de la campaña, se analizará junto con el propio Neuer cuál es la mejor decisión a tomar respecto al futuro del legendario portero.

En el caso del defensor francés Dayot Upamecano, cuyo acuerdo contractual concluye durante el verano, el dirigente anunció avances en las conversaciones para una posible extensión. Eberl apuntó que se están aproximando a un acuerdo satisfactorio con el central, lo que, de confirmarse, reforzaría la estructura defensiva del equipo para la próxima temporada. De concretarse la continuidad de Upamecano, la directiva del Bayern consideraría no acudir al mercado en busca de refuerzos para esa posición, destinando así recursos y oportunidades para fortalecer otras áreas del plantel, según la información publicada por el medio.

Por último, se menciona la posibilidad de que el Real Madrid esté interesado en Upamecano, aunque Eberl centró sus declaraciones en la estrategia interna del Bayern de cara al armado del equipo para los próximos desafíos. Estas precisiones en torno a renovaciones y rumores de traspasos refuerzan la postura del club de priorizar la estabilidad y proyección de sus figuras principales, mientras mantiene canales de comunicación abiertos pero aún sin llegar a la etapa final de negociaciones formales para sus jugadores más relevantes.