Coca-Cola gana un 23% más en 2025 y supera los 11.000 millones de euros de beneficio

El notable descenso del 70% en gastos asignados a otros cargos operativos permitió a The Coca-Cola Company experimentar una mejoría considerable en sus resultados financieros correspondientes al año 2025. Según informó la compañía de Atlanta, esta reducción situó la partida en 1.261 millones de dólares (1.062 millones de euros) frente a los 4.163 millones de dólares (3.505 millones de euros) registrados el año anterior, un factor clave que se reflejó positivamente en las utilidades.

De acuerdo con el medio, el beneficio neto atribuido del gigante de las bebidas alcanzó los 13.107 millones de dólares (11.037 millones de euros) en 2025, lo que supone un crecimiento del 23,3% respecto a las ganancias reportadas en 2024. Los ingresos operativos netos sumaron 47.941 millones de dólares (40.370 millones de euros), un incremento del 1,9% respecto al ejercicio previo. En cifras orgánicas, es decir, descontando el efecto del tipo de cambio, el aumento fue del 5% anual, impulsado principalmente por un crecimiento del 4% en el mix de precios.

La evolución dividida por regiones muestra comportamientos dispares. Según informó la multinacional, las ventas en Norteamérica avanzaron un 4%, situándose en 19.586 millones de dólares (16.493 millones de euros). En la región que abarca Europa, Oriente Próximo y África (EMEA), el alza fue del 5%, con ingresos de 11.513 millones de dólares (9.695 millones de euros). Asia Pacífico cerró con un crecimiento del 1% hasta 5.638 millones de dólares (4.748 millones de euros). Sin embargo, el comportamiento fue distinto en Latinoamérica, donde la facturación descendió un 2%, ubicándose en 6.334 millones de dólares (5.334 millones de euros).

El segmento de las embotelladoras presentó una caída en ingresos del 8%, situándose en 5.735 millones de dólares (4.829 millones de euros). El medio reportó que, al cierre del cuarto trimestre de 2025, el beneficio neto atribuido de la compañía fue de 2.271 millones de dólares (1.912 millones de euros), lo que representa un descenso del 3,5% respecto al mismo periodo de 2024. No obstante, en el mismo trimestre, los ingresos ascendieron a 11.822 millones de dólares (9.955 millones de euros), un 2,4% por encima de los datos registrados en el último tramo del año anterior.

En cuanto a los datos de gastos operativos durante el cuarto trimestre, se contabilizó una partida de 1.059 millones de dólares (892 millones de euros), considerablemente mayor al impacto de 176 millones de dólares (148 millones de euros) del mismo periodo en el ejercicio previo, según publicó la fuente. Esta evolución muestra la variabilidad en las partidas de gastos no recurrentes en distintos momentos del año.

James Quincey, presidente y consejero delegado de la empresa, destacó: “Me siento alentado por nuestro desempeño en 2025, que demostró la resiliencia y el impulso que definen a nuestro negocio”. Además, subrayó que el foco a futuro estará en la ejecución estratégica y en la consolidación del sistema de la compañía para asegurar éxito sostenido.

De acuerdo con la información divulgada por The Coca-Cola Company, se proyecta para 2026 un crecimiento orgánico en los ingresos del rango del 4% al 5%. En cuanto al tipo de cambio, la firma anticipa un efecto favorable de aproximadamente el 1%. No obstante, se prevé un efecto desfavorable del 4% vinculado a adquisiciones y desinversiones realizadas, según consignó el mismo medio.

En los pronósticos para el beneficio por acción comparable, Coca-Cola espera una mejora de entre el 7% y el 8%, frente a los 3 dólares obtenidos en 2025, al tiempo que estipula un efecto positivo del tipo de cambio de aproximadamente el 3%. Esta estimación se fundamenta en los tipos actuales e incluye el impacto de las posiciones cubiertas.

El plan para 2026 incluye la generación de un flujo de caja libre estimado en 12.200 millones de dólares (10.273 millones de euros), de acuerdo con las cifras proporcionadas por la propia empresa. Estas previsiones respaldan la expectativa de continuidad en la senda de crecimiento tras los ajustes realizados en los últimos ejercicios y muestran el impacto de los movimientos cambiarios y las operaciones corporativas en la evolución financiera global de la compañía.