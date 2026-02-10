(AMP) Telefónica vende su filial en Chile a Millicom y NJJ Holding por un importe de hasta 1.156 millones

Telefónica ha vendido su filial en Chile a un consorcio entre Millicom y NJJ Holding por un importe máximo de 1.365 millones de dólares (alrededor de 1.156 millones de euros), el cual se divide en una cantidad fija de 1.215 millones de dólares (1.030 millones de euros) y otra variable de 150 millones de dólares (en torno a 126 millones de euros), esta última condicionada "a la posible ocurrencia de determinados eventos en el mercado de telecomunicaciones chileno", según ha informado la operadora española a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, Millicom se quedará con el 49% de la actividad de Telefónica en Chile, mientras que NJJ --controlado por el magnate francés Xavier Niel, dueño de la teleco Iliad-- controlará el 51% restante.

"NJJ y Millicom firman un acuerdo de accionistas según el cual Millicom tendrá una opción de compra para adquirir la participación de NJJ en la empresa adquirida (Telefónica Chile) después del quinto y sexto año tras el cierre (de la operación), a una valoración basada en los múltiplos de cotización vigentes en ese momento de Millicom menos un descuento del 10%, pagadera con acciones de Millicom", ha explicado Millicom en un comunicado.

"Si se ejerce, NJJ tendrá derecho a recibir efectivo o acciones de Millicom por su participación transferida. Si Millicom no ejerce su opción, NJJ tendrá una opción de compra para adquirir el 49% de la participación de Millicom en condiciones de precio similares", ha añadido.

En tanto, en el comunicado remitido a la CNMV se explica que el importe de la transacción incluye un abono en efectivo de 50 millones de dólares (42 millones de euros) pagadero al cierre de la operación y otro aplazado de 340 millones de dólares (286 millones de euros) que "será satisfecho en base a los resultados financieros de Telefónica Chile".

El precio acordado incluye los ajustes habituales en este tipo de transacciones y la deuda financiera neta de Telefónica Chile a 31 de diciembre de 2025 era de 479 millones de euros.

"La firma y cierre de la transacción han tenido lugar simultáneamente en el día de hoy. Esta operación se enmarca dentro de la política de gestión de cartera de activos del grupo Telefónica y está alineada con su estrategia de salida de Hispanoamérica", ha añadido la teleco española.

En este contexto, el consejero delegado de Millicom, Marcelo Benítez, ha resaltado que la asociación con NJJ les permite combinar sus fortalezas y preservar su disciplina financiera.

"Tomamos una opción en un mercado grande e importante a través de una estructura bien pensada que limita el riesgo inicial, aísla el apalancamiento y protege completamente a Millicom de cualquier recurso. Esto brinda a NJJ y Millicom control operativo desde el primer día y la capacidad de capturar el potencial de crecimiento a largo plazo a una valoración atractiva, sin comprometer nuestra solidez financiera", ha añadido el directivo.

En esa línea, ha indicado que Chile es un mercado estratégico con "una fuerte demanda de conectividad de alta calidad".

Esta operación se enmarca en la estrategia de Telefónica para reducir su exposición a América Latina, un plan que, hasta el momento, se ha materializado con la salida de la teleco de varios países de la región.

En concreto, además de Chile, la teleco ya ha culminado la venta de su subsidiarias en Argentina (al grupo Clarín por unos 1.190 millones de euros); Perú (a la argentina Integra Tec Interational por 900.000 euros, aunque esta filial estaba en concurso de acreedores y tenía una deuda de 1.240 millones de euros al cierre de 2024); Uruguay (a Millicom Spain por 389 millones de euros); Ecuador (a Millicom Spain por 329 millones de euros); y Colombia (a Millicom por 182 millones de euros).

No obstante, Telefónica todavía debe concretar sus salidas de México y Venezuela, si bien la situación en este último país hace que sea el mercado en el que hay más incertidumbres para cerrar un acuerdo.

Por su parte, Telefónica ha puesto en valor sus 35 años de presencia en Chile y ha subrayado su "rol clave" en la construcción de la infraestructura de telecomunicaciones, la masificación de la conectividad y el avance de la transformación digital en el país.

"Telefónica deja en Chile una operación robusta, una infraestructura moderna y una plataforma preparada para que el nuevo accionista continúe impulsando el desarrollo digital del país sobre bases sólidas", ha señalado el consejero delegado de Telefónica Hispam, Alfonso Gómez.

SE QUEDA CON SU RED MAYORISTA DE FIBRA EN EL PAÍS

No obstante, Telefónica no ha incluido su red mayorista de fibra en Chile --denominada ON*NET Fibra-- en la venta de su filial en el país sudamericano.

En un comunicado, la empresa ha informado de que en la junta extraordinaria de accionistas de Telefónica Chile celebrada este lunes se aprobó la venta de la participación que la compañía mantenía en ON*NET Fibra a su sociedad relacionada Inversiones Telefónica Internacional Holding SpA, "decisión que permitió concretar de manera inmediata la operación y recibir los recursos asociados durante la misma jornada".

"Estos fondos serán destinados íntegramente a reducir deuda financiera local, en el marco de la estrategia de la empresa orientada a fortalecer su posición económica y mejorar sus principales indicadores financieros", detalla el comunicado.

La compañía ha resaltado que esta decisión contribuirá a reducir el apalancamiento de la empresa, tener un perfil de riesgo más robusto y una mayor capacidad para sostener inversiones en redes y servicios esenciales para el desarrollo digital del país.

"Este fortalecimiento financiero es clave para mantener una operación eficiente, competitiva y preparada para responder a las crecientes necesidades de conectividad de personas, empresas e instituciones", ha añadido.