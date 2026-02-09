Zelestra cierra una línea de crédito de 130 millones con el Santander para 500 MW en Italia, Alemania y EE.UU

El director financiero de Zelestra, Xavier Puig, resaltó que la obtención del respaldo por parte de destacadas entidades financieras y agencias de crédito internacionales representa un avance para el crecimiento de la compañía. En declaraciones citadas por la propia empresa, Puig afirmó que “esta línea de crédito impulsará nuestro crecimiento y nuestra capacidad para ejecutar importantes proyectos de energía limpia para nuestros clientes y comunidades en nuestros mercados globales”. La noticia principal se centra en el cierre de una línea de crédito sindicado de 130 millones de euros obtenida por Zelestra, que permitirá financiar una cartera de 500 megavatios en instalaciones renovables, en ubicaciones clave de Europa y Norteamérica.

Según consignó Zelestra en una comunicación oficial, la operación financiera se ha alcanzado con Banco Santander y cuenta además con el apoyo del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce). Esta estructura de crédito se orienta directamente a la promoción de proyectos de energía eólica, solar y de almacenamiento con baterías en Italia, Alemania y Estados Unidos. El grupo detalló que espera comenzar la construcción de estas nuevas instalaciones durante los años 2026 y 2027.

De acuerdo con la información facilitada por la compañía, estos avances refuerzan la posición de Zelestra en la transición global hacia fuentes de energía menos contaminantes. Además, la empresa —que pertenece al fondo sueco EQT— subrayó que la diversificación en sus canales de financiación tras este acuerdo contribuye a incrementar la confianza de los agentes financieros del sector en la solidez de su estrategia internacional y en el atractivo de sus operaciones.

El convenio logrado, detalló la firma, se distingue por la participación conjunta de instituciones relevantes en el ámbito del crédito y el seguro a la exportación, factor que aporta estabilidad y músculo financiero a los planes de expansión de la empresa. Según publicó Zelestra, contar con el respaldo del ICO y Cesce, junto con Banco Santander, asegura condiciones óptimas para la ejecución de los proyectos previstos, que abarcan tecnologías de generación renovable y nuevas soluciones de almacenamiento energético.

La compañía precisó que la línea de crédito asegurada se dedicará a una cartera de proyectos con una capacidad conjunta de 500 megavatios repartidos entre desarrollos en Italia, Alemania y Estados Unidos. Estas instalaciones tienen por objetivo incrementar la generación sostenible en los mercados locales y responder a la creciente demanda internacional de energía procedente de fuentes limpias. Además, Zelestra enfatizó que la construcción de estos parques se ha planificado para arrancar a partir de 2026 y prolongarse hasta 2027.

Según la información difundida por la propia empresa, el acceso a una financiación de esta magnitud permite diversificar el riesgo, fortalecer la liquidez corporativa y dotar de mayor flexibilidad a la estrategia internacional del grupo. El apoyo logrado por parte de las agencias españolas especializadas en crédito y exportación, así como de instituciones bancarias de referencia, se presenta como un aval para la capacidad de ejecución de Zelestra frente a nuevos retos y oportunidades en el sector energético renovable tanto en Europa como en Norteamérica.

Tal como indicó Zelestra, la implicación del fondo sueco EQT como accionista mayoritario ha sido otro factor que contribuyó a la confianza de las entidades participantes en el acuerdo crediticio. La empresa remarcó que los recursos obtenidos contribuirán a impulsar el desarrollo de infraestructuras esenciales para avanzar en los procesos de descarbonización, con visión de largo plazo y enfoque internacional.

Por último, el medio citó las declaraciones de Xavier Puig, director financiero de Zelestra, quien manifestó que el nuevo acuerdo no solo implica acceso a capital para la firma, sino que también representa “el respaldo de importantes entidades crediticias y agencias de crédito internacionales” a las capacidades y objetivos de Zelestra en diferentes mercados. En la comunicación, la compañía recalcó que la ejecución de estos proyectos se realizará bajo parámetros de innovación tecnológica y en consonancia con los objetivos de transición energética exigidos por las autoridades regulatorias en las regiones seleccionadas.