UniCredit cerró 2025 con un beneficio récord de 10.579 millones y eleva previsiones

UniCredit cerró el ejercicio 2025 con un beneficio neto récord de 10.579 millones de euros, lo que representa un incremento del 13,6% respecto del resultado anotado un año antes por el prestamista italiano, que ha mejorado sus perspectivas financieras.

"UniCredit volvió a registrar un crecimiento y una rentabilidad récord en 2025", declaró Andrea Orcel, consejero delegado de UniCredit, quien destacó que estos resultado se lograron "a pesar de cargos extraordinarios de 1.400 millones de euros en el año, que se anticiparon para fortalecer aún más la trayectoria a medio plazo".

Los ingresos de UniCredit sumaron 24.536 millones, un 1,3% menos que en el ejercicio precedente, tras un retroceso del 4,3% de los ingresos por intereses netos, hasta 13.732 millones; mientras que los ingresos por comisiones subieron un 5,6%, hasta 8.692 millones; y la facturación por intermediación disminuyó un 32,6%, hasta 1.131 millones.

De su lado, las provisiones contabilizadas para hacer frente al riesgo de crédito sumaron en 2025 un total de 662 millones, un 3,3% más, incluyendo 356 millones en el cuarto trimestre.

A su vez, la rentabilidad sobre patrimonio tangible (RoTE) alcanzó el año pasado el 19,2% desde el 17,7% de 2024, mientras que la ratio de capital básico CET1 se situó al cierre del ejercicio en el 14,7%, por debajo del 15,9% del año anterior.

Solamente entre octubre y diciembre, el beneficio neto de UniCredit creció un 17,2%, hasta 1.833 millones de euros, mientras que la cifra de negocio del banco disminuyó un 5,3%, hasta 5.687 millones.

De cara al futuro, el banco italiano se ha fijado un objetivo de beneficio neto para el ejercicio en curso de aproximadamente 11.000 millones de euros, cifra que previamente esperaba alcanzar en 2027, y de aproximadamente 13.000 millones de euros para 2028, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 7% durante el período, mientras que, para el ejercicio 2028, UniCredit prevé un RoTE superior al 23%, con un crecimiento de dos dígitos en el beneficio por acción.

De su lado, la entidad tiene la ambición de aumentar los ingresos netos a más de 25.000 millones de euros en el ejercicio 2026 y a aproximadamente 27.500 millones en 2028, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 5% entre 2025 y 2028.

Además, al margen de los objetivos de ingresos mencionados, UniCredit pretende también una reducción absoluta de costes del -1% en tasa anual compuesta entre los ejercicios 2025-2028, lo que se traducirá en una meta de costes para 2026 igual o inferior a 9.400 millones de euros y de aproximadamente 9.200 millones de euros para el ejercicio 2028, gracias al progreso en la optimización y simplificación operativa, la adopción de la tecnología y la IA como catalizadores del cambio

De su lado, el banco confirma distribuciones ordinarias con un pago del 80% sobre el beneficio neto, de las cuales el 50% se destinará a dividendos en efectivo y el resto a la recompra de acciones. De tal modo, la ambición total de distribuciones acumuladas alcanza unos 30.000 millones de euros en los próximos tres años y aproximadamente 50.000 millones en los próximos cinco años.