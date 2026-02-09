Agencias

Una disputa por infracción de patentes hace que Disney+ retire la calidad máxima de imagen con Dolby Vision

Guardar

El catálogo audiovisual de Disney+ se ha degradado después de que la plataforma retirara la tecnología Dolby Vision, una decisión que afecta a todos los suscriptores y que tras aplicarse priemero en Alemania ha empezado a extenderse a otros países europeos.

A finales del año pasado, los usuarios de Disney+ en Alemania perdieron la calidad visual respaldada por Dolby Vision y HDR10+, que aportan mayor contraste, profundidad y detalle a las imágenes.

Detrás de esta decisión se encuentra una disputa judicial entre Disney y la empresa estadouniense InterDigital por infracción de patentes, como señaló en enero el medio alemán Heise y ha recogido Flatpanelshd.

El Tribunal Regional de Múnich concedió a InterDigital una orden judicial contra Disney, "una medida cautelar por la infracción de una patente relacionada con la transmisión de contenido de vídeo mediante tecnología de alto rango dinámico (HDR)".

En consecuencia, los usuarios de Disney+ en Alemania dejaron de acceder a la calidad de imagen que ofrecen las tecnologías Dolby Vision y HDR10+, independientemente del nivel de suscripción que tuvieran contratado.

La decisión se ha extendido en febrero a otros países europeos, como informan en Flatpanelshd. Esto significa que incluso los usuarios Premium, la suscripción con mayores ventajas, solo pueden acceder a una calidad máxima de 4K UHD, HDR y HDR10.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

François Villeroy de Galhau dimitirá en junio como gobernador del Banco de Francia

François Villeroy de Galhau dimitirá

(Crónica) Las Palmas sigue atascada ante el Burgos

El conjunto dirigido por Luis García volvió a desperdiciar oportunidades ante el rival burgalés, suma cinco jornadas sin lograr triunfos y se aleja de los puestos de ascenso directo tras la actuación decisiva de Ander Cantero

(Crónica) Las Palmas sigue atascada

Eli Lilly compra la biotecnológica Orna Therapeutics por hasta 2.016 millones de euros

Eli Lilly compra la biotecnológica

Novo Nordisk se dispara en Bolsa tras retirar Hims & Hers su píldora para adelgazar

Novo Nordisk se dispara en

(Crónica) Martín Zubimendi allana la victoria del líder Arsenal contra el Sunderland

El conjunto entrenado por Mikel Arteta sumó una cómoda victoria en casa, sumando distancia en la Premier League y consolidando su posición en la cima tras el tanto decisivo de Zubimendi y los goles de Gyökeres ante un rival superado

(Crónica) Martín Zubimendi allana la