Una disputa por infracción de patentes hace que Disney+ retire la calidad máxima de imagen con Dolby Vision

El catálogo audiovisual de Disney+ se ha degradado después de que la plataforma retirara la tecnología Dolby Vision, una decisión que afecta a todos los suscriptores y que tras aplicarse priemero en Alemania ha empezado a extenderse a otros países europeos.

A finales del año pasado, los usuarios de Disney+ en Alemania perdieron la calidad visual respaldada por Dolby Vision y HDR10+, que aportan mayor contraste, profundidad y detalle a las imágenes.

Detrás de esta decisión se encuentra una disputa judicial entre Disney y la empresa estadouniense InterDigital por infracción de patentes, como señaló en enero el medio alemán Heise y ha recogido Flatpanelshd.

El Tribunal Regional de Múnich concedió a InterDigital una orden judicial contra Disney, "una medida cautelar por la infracción de una patente relacionada con la transmisión de contenido de vídeo mediante tecnología de alto rango dinámico (HDR)".

En consecuencia, los usuarios de Disney+ en Alemania dejaron de acceder a la calidad de imagen que ofrecen las tecnologías Dolby Vision y HDR10+, independientemente del nivel de suscripción que tuvieran contratado.

La decisión se ha extendido en febrero a otros países europeos, como informan en Flatpanelshd. Esto significa que incluso los usuarios Premium, la suscripción con mayores ventajas, solo pueden acceder a una calidad máxima de 4K UHD, HDR y HDR10.