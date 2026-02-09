Los príncipes de Gales expresan su profunda preocupación por las revelaciones del caso Epstein

Un portavoz oficial del Palacio de Kensington, desplazado en Riad junto con el príncipe Guillermo, destacó que tanto él como la princesa Catalina han manifestado su inquietud en relación con las víctimas asociadas al caso, cuyo centro de gravedad recae sobre los vínculos de Jeffrey Epstein con Andrés Mountbatten-Windsor. Según informó Europa Press, las declaraciones surgieron tras la publicación de una nueva tanda de documentos judicializados en Estados Unidos, donde se detallan episodios que involucran al exduque de York y que han motivado la revisión de nuevas denuncias por parte de la Policía británica.

El medio Europa Press consignó que el príncipe Guillermo se encuentra actualmente en Arabia Saudí en el marco de su gira de tres días por Oriente Próximo, la cual incluye una reunión programada con el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salman. En paralelo, la familia real británica enfrenta las consecuencias de recientes revelaciones vinculadas a delitos cometidos por Epstein, las cuales afectan directamente a Andrés Mountbatten-Windsor, quien recientemente ha sido privado de su título nobiliario y desalojado de la residencia estatal en Windsor, ubicada al oeste de Londres.

De acuerdo con las declaraciones realizadas a Europa Press por el portavoz del Palacio de Kensington, “el príncipe y la princesa de Gales están profundamente preocupados por las continuas revelaciones. Sus pensamientos están centrados en las víctimas”. Estos comentarios se producen después de que varias fuentes reportaran la existencia de tres millones de archivos digitales que detallan episodios relacionados con la red de abuso sexual organizada por Epstein, materiales que ahora forman parte de una investigación ampliada por parte de las autoridades británicas.

Entre los nuevos documentos difundidos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos se incluyen fotografías en las que el exduque aparece de rodillas junto a una mujer cuya identidad permanece sin esclarecer. BBC Verify revisó estas imágenes, que muestran un ambiente interior que concuerda con las características de la propiedad neoyorquina que pertenecía a Epstein. Además, según el mismo paquete documental difundido por las autoridades estadounidenses y reseñado por Europa Press, existe la acusación de que Epstein habría facilitado el contacto entre Andrés y otra mujer en 2010 para que mantuvieran relaciones sexuales.

El caso de Virginia Giuffre continúa siendo uno de los puntos de mayor atención en las investigaciones. Giuffre sostuvo que el tercer hijo de Isabel II abusó de ella cuando era menor de edad, dentro de la red de explotación sexual gestionada por Epstein. Epstein fue encarcelado en julio de 2019 bajo cargos de abuso sexual y tráfico de menores cometidos entre comienzos y mediados de los años 2000. Giuffre falleció el 25 de abril de 2025, tras una denuncia civil contra el exduque. Andrés Mountbatten-Windsor defendió su inocencia, apoyándose en un acuerdo extrajudicial firmado en 2009 entre Giuffre y Epstein, el cual presuntamente impedía a la demandante iniciar acciones legales contra terceros.

El proceso judicial retomó especial atención pública y mediática tras la reciente entrada en vigor, en noviembre de 2025, de una Ley de Transparencia en Reino Unido, que permitió la publicación de los expedientes. Europa Press detalló que el primer ministro británico, Keir Starmer, solicitó que Andrés Mountbatten-Windsor testifique ante el Congreso de Estados Unidos, en respuesta a la difusión masiva de archivos judiciales bajo el marco normativo de esta ley. Al mismo tiempo, Andrés renunció de forma definitiva a su título de duque de York.

Según el recuento que hace Europa Press, el impacto de las nuevas pruebas ha derivado no solo en la reapertura de investigaciones criminales, sino también en un incremento de la presión institucional y social sobre la familia real británica. La expulsión de Andrés de la mansión estatal y la pérdida de sus títulos figuran entre las primeras medidas adoptadas por la Corona tras la filtración de los documentos. Tras la divulgación de los archivos, la policía británica evaluó la posibilidad de presentar cargos adicionales, después de revisar los testimonios y nuevas evidencias aportadas por autoridades estadounidenses.

La relación entre Guillermo y Catalina y los hechos en torno a Andrés se ha abordado de forma oficial mediante portavoces y comunicados, evitando declaraciones directas. El itinerario del príncipe de Gales en Arabia Saudí, en un contexto de escándalo familiar, ha intensificado la cobertura mediática sobre sus posicionamientos respecto a los acontecimientos. Las manifestaciones desde Riad han sido difundidas en Europa Press y replicadas en otros medios internacionales a raíz del nuevo escándalo ligado a la figura de Epstein y el vínculo con la monarquía británica, cuyas consecuencias legales e institucionales continúan desarrollándose.