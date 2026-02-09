Agencias

Hamás acusa "exterminio y limpieza étnica" a Israel por aprobar "el robo de tierras" en Cisjordania

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha acusado este domingo al Ejecutivo israelí de perseguir "el enfoque fascista de asentamientos, el plan integral de anexión y la guerra de exterminio y limpieza étnica" tras la aprobación por parte del Gabinete de Seguridad israelí de la ampliación de competencias para autorizar la construcción de nuevos asentamientos judíos, confiscar tierras o asumir el mantenimiento y funcionamiento de lugares religiosos en disputa en Cisjordania.

"La aprobación por parte del gabinete de ocupación sionista de nuevas decisiones que afectan a nuestro pueblo y a nuestras tierras en Cisjordania (...) se enmarca en el enfoque fascista de asentamientos, el plan integral de anexión y la guerra de exterminio y limpieza étnica adoptada por el gobierno de ocupación criminal extremista", ha denunciado la organización en un comunicado en el que ha acusado "el robo de tierras, la apertura de registros inmobiliarios a favor de colonos y los intentos de socavar el poder de nuestros municipios e instituciones nacionales, especialmente el municipio de Hebrón", situado entre Jerusalén y la frontera sur del territorio.

En este contexto, ha realizado dos llamamientos: uno dirigido a todas las fuerzas palestinas para "acordar un programa unificado para resistir la ocupación y hacer frente a sus proyectos de asentamiento", y otro al pueblo palestino y a su "juventud rebelde de Cisjordania y Jerusalén para que intensifiquen la confrontación con la ocupación y sus colonos por todos los medios disponibles, a fin de frustrar los proyectos de anexión, judaización y desplazamiento".

"Nuestro pueblo palestino no aceptará estas políticas de ocupación, se mantendrá firme en sus derechos históricos y no renunciará a la resistencia", ha subrayado Hamás, que ha instado a los países árabes e islámicos "a asumir sus responsabilidades históricas al enfrentar la ocupación y sus planes de imponer la anexión de Cisjordania" y a romper relaciones con Israel.

Al hilo, el grupo palestino también ha instado a Naciones Unidas y a la comunidad internacional a ejercer "una presión real y efectiva sobre la ocupación para poner fin a sus violaciones y agresiones" y para que "rinda cuentas por sus continuos crímenes contra la humanidad".

La condena de Hamás ha llegado horas después de que el Gabinete de Seguridad del Consejo de Ministros israelí haya aprobado una reforma de la administración de Cisjordania que amplía las competencias para autorizar la construcción de nuevos asentamientos judíos, confiscar tierras o asumir el mantenimiento y funcionamiento de lugares religiosos en disputa, como la Tumba de los Patriarcas de Hebrón o la Tumba de Raquel de Belén.

La medida ha sido anunciada por el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, y el ministro de Defensa, Israel Katz, en un comunicado conjunto en el que han defendido "derogar una legislación jordana discriminatoria y facilitar el desarrollo acelerado de asentamiento". Smotrich, en concreto, ha subrayado que la iniciativa pretende "normalizar la vida en la ribera occidental" y "seguir matando la idea de un estado palestino".

La iniciativa, rechazada también por la Autoridad Palestina, amplía las competencias de seguridad en las zonas A y B previstas en los Acuerdos de Oslo, que preveía que fueran zonas de control civil palestino (A) y de control mixto (B), en ámbitos como aguas, daños a lugares arqueológico y daños ambientales o contaminación.

