El líder del Partido Laborista escocés pide la dimisión de Starmer en plena crisis por el escándalo de Epstein

El líder del Partido Laborista escocés, Anas Sarwar, ha pedido este lunes la dimisión del primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, por el escándalo que salpica al exembajador en Estados Unidos Peter Mandelson, involucrado en el caso del delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, una demanda de la rama de su partido en Escocia que llega poco después de una nueva dimisión en su equipo de Gobierno.

"Voy a hacer lo que considere correcto para mi país, Escocia. Podría haber optado por guardar silencio, mantenerme al margen y seguir como si todo estuviera bien durante los próximos tres meses, pero mi lealtad y prioridad es Escocia, y Escocia necesita desesperadamente un gobierno diferente", ha expresado en rueda de prensa.

Sarwar ha señalado que no respalda "ninguna alternativa ni ningún candidato" distinto a Starmer. "No se trata de diputados contra parlamentarios escoceses. Se trata de lo que es correcto para Escocia", ha reiterado, agregando que el liderazgo actual en Downing Street se está convirtiendo en una "enorme distracción" del trabajo positivo del Partido Laborista en todo Reino Unido.

Asimismo, ha informado de que ha hablado con Starmer antes de pedir su dimisión y ha reconocido que ninguno de los dos ha estado de acuerdo con la postura del otro sobre el futuro del liderazgo laborista. "Nosotros tenemos un Gobierno del Partido Nacional Escocés (SNP) adicto al secretismo y al encubrimiento, lo que ha tenido consecuencias devastadoras. Por eso debo ser honesto sobre el fracaso dondequiera que lo vea", ha argüido.

Frente a la demanda de Sarwar, un portavoz del número 10 del Downing Street ha defendido que Starmer "tiene un mandato claro de cinco años" para "impulsar el cambio" en Reino Unido, si bien la supervivencia política del primer ministro pende de un hilo después de que su director de comunicación, Tim Allan, haya presentado este mismo lunes su dimisión.

Varias figuras del Gobierno británico han expresado su apoyo a Starmer, como la ministra de Finanzas, Rachel Reeves, o el vice primer ministro David Lammy, quienes han asegurado que el 'premier' tiene un mandato por cumplir.

El escándalo de Epstein también se llevó por delante durante el fin de semana a Morgan McSweeney, jefe de gabinete de Starmer, quien asumió en la víspera su responsabilidad por haber nombrado a Mandelson para el cargo de embajador en una carta en la que anunciaba su salida del Gobierno.

Mandelson, quien fuera comisario europeo de Comercio, está siendo investigado por revelar presuntamente información sensible a Epstein sobre el rescate de 500.000 millones de euros que se disponía a aprobar la Eurozona en 2010 cuando era ministro en el Gobierno del ex primer ministro británico Gordon Brown (2007-2010).

En los documentos de Epstein aparecen tres pagos a Mandelson --entonces diputado en el Parlamento de Reino Unido-- de 25.000 dólares (algo más de 21.000 euros) enviados entre 2003 y 2004 desde cuentas bancarias del multimillonario en el banco JP Morgan.