Díaz acelera la aprobación de la subida del SMI, que se abordará mañana en la comisión delegada de economía

En la presentación de Mataró (Barcelona) como capital española de la Economía Social para el año 2026, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, resaltó que las mejoras en el salario mínimo impulsadas por su departamento cuentan con el respaldo de amplios sectores sociales. En este contexto, informó que la propuesta para elevar el salario mínimo interprofesional (SMI) llegará este martes a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, un paso clave dentro del proceso de aprobación. Así lo consignó el medio que cubrió el evento, según detalló el medio en sus reportes.

De acuerdo con la información difundida, Díaz confirmó a los medios de comunicación que la iniciativa prevé que el SMI alcance los 1.221 euros brutos mensuales distribuidos en 14 pagas a partir de 2026. Esta cantidad representa un incremento respecto a años anteriores, en una línea de actuación sostenida para reforzar el poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras en España. La ministra remarcó que esta política refleja el compromiso del Ejecutivo por fortalecer el bienestar social mediante acciones concretas orientadas a la mejora de las condiciones laborales. Según publicó además el medio, Díaz subrayó que la actualización del salario mínimo es un ejemplo de políticas que, en sus palabras, “están mejorando la vida de la gente”.

Durante sus declaraciones realizadas el lunes en Mataró, la vicepresidenta insistió en el valor que la ciudadanía otorga a las revisiones al alza del SMI. Afirmó que los trabajadores valoran positivamente estas mejoras “voten a quien voten”, poniendo de relieve que las recientes subidas salariales forman parte de un proyecto gubernamental enfocado en atender las necesidades de las personas.

El anuncio de la ministra también hizo referencia al procedimiento institucional que sigue estas propuestas una vez que son formuladas desde el Ministerio de Trabajo. Tal como explicó Díaz, el siguiente trámite se desarrollará en el seno de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, órgano encargado de examinar las principales medidas de impacto económico antes de su eventual elevación al Consejo de Ministros. Según reportó el medio, este avance responde a la intención del Gobierno de agilizar la aprobación y puesta en marcha de la nueva cuantía del salario mínimo, tras un periodo de consultas y diálogo social previo.

El medio remarcó además el contexto en el que se realiza la propuesta: una agenda extendida de aumentos progresivos del salario mínimo durante los últimos años, enmarcada en la política de expansión de derechos laborales del Ejecutivo. Yolanda Díaz aprovechó su intervención pública para remarcar la singularidad de las iniciativas emprendidas en esta materia y señaló que la estrategia de actualizaciones periódicas del SMI diferencia al Gobierno español respecto a otros modelos europeos.

La ministra de Trabajo y Economía Social presentó la propuesta dentro del acto que designó a Mataró como capital de la Economía Social, subrayando el papel central de esta corriente en la política nacional. El medio detalló que la mención al salario mínimo formó parte de un contexto más amplio en el que se abordaron las prioridades del Ejecutivo en el ámbito socioeconómico para los próximos años.

El anuncio de la subida del SMI hasta 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas sigue el calendario previsto por el Ministerio de Trabajo, que aspira a que la mejora entre en vigor coincidiendo con la nueva anualidad. Desde el Ejecutivo se ha defendido que la decisión se apoya tanto en criterios económicos como sociales y que busca avanzar en la reducción de las desigualdades salariales y en la protección de los colectivos más vulnerables. Según consignó el medio, Díaz enfatizó la relevancia del nuevo umbral salarial y recalcó la intención gubernamental de continuar promoviendo iniciativas orientadas a la mejora de la calidad del empleo.

Al concluir su intervención, la ministra reiteró ante los asistentes que las políticas de incremento del salario mínimo constituyen, a su juicio, una línea de acción prioritaria dentro de la agenda social del Gobierno de España. La cobertura periodística especificó que la propuesta será sometida a revisión en la comisión económica antes de su tramitación final, en lo que representa un paso determinante para la futura aprobación y aplicación del nuevo SMI propuesto para 2026.