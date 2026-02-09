Cierran temporalmente hoteles de baja ocupación en Cuba y se reubican a huéspedes en otros de mayor categoría

Los hoteles de baja ocupación en Cuba cierran temporalmente y sus huéspedes están siendo reubicados gratuitamente en otros establecimientos, generalmente de categorías superiores, en medio del desabastecimiento que sufre la isla, más después de que se haya cortado gran parte del suministro procedente desde Venezuela tras la irrupción y captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

Así se desprende de un comunicado de la Asociación de Turoperadores de Rusia (ATOR, por sus siglas en ruso), señalando que lo hoteles Resonance Cayo Santa María, Resonance Blu Santa Lucía y Domina Varadero ya dejaron de prestar servicio.

Además, la cadena hotelera Cubancan suspendió las operaciones del Hotel Mojito en Cayo Coco el pasado 6 de febrero, misma línea del Hotel Tuxpan en Varadero este domingo, en tanto que el Hotel Costa Sur hará lo propio el 10 de febrero, según recoge el operador ITM Group.

Los huéspedes del Mojito se alojaron en el Sol Cayo Coco, los del Tuxpan en el Starfish Varadero, mientras que los del Costa Sur lo harán en el Club Amigo Ancón. Asimismo, los visitantes del Hotel Tryp Cayo Coco fueron trasladados al hotel premium Meliá Jardines del Rey.

A esta lista se une el Memories Paraiso Azul Beach Resort en Cayo Santa María, que cierra sus puertas hasta el 1 de noviembre. No obstante, Sol Cayo Coco, junto con tres hoteles Meliá --Meliá Jardines del Rey, Meliá Cayo Coco y Meliá Costa Rey-- continúan operando con normalidad.

Tal y como ha informado ATOR, actualmente, podría haber entre 4.200 y 4.700 turistas de Rusia en Cuba, al mismo tiempo que ha resaltado que los operadores turísticos mantienen un estrecho contacto con las empresas anfitrionas y los hoteles de la isla para coordinar su respuesta a la situación actual.

LOS PRINCIPALES AEROPUERTOS DE CUBA SE QUEDAN SIN COMBUSTIBLE

Este domingo, la Administración Federal de la Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) indicó que los aeropuertos internacionales de Cuba agotaron sus reservas de combustible para aviones A1, el más utilizado para aviones comerciales.

En una serie de nueve avisos para misiones aéreas (NOTAM), la FAA señaló que no habrá combustible Jet A1 disponible entre los martes 10 de febrero y 10 de marzo en los nueve principales aeropuertos internacionales de Cuba: los de La Habana, Varadero, Holguín, Santa Clara, Cayo Coco, Camagüey, Cienfuegos, Santiago de Cuba y Manzanillo de Cuba.

En este contexto, las compañías se han ido pronunciando tomando medidas para responder a esta problemática, como es el caso de la mayor aerolínea rusa Aeroflot, cuyo horario de los vuelos a La Habana y Varadero ha sido ajustado para el futuro cercano. Por su parte, la venta de billetes actualmente no está disponible, según su sistema de reservas.

En cuanto a las compañáis españolas, Iberia ha decidido flexibilizar las tarifas para los clientes que tengan billetes para volar a Cuba ante las dificultades que atraviesa el país, por lo que los pasajeros podrán realizar cambios voluntarios en su viaje.

Sobre Air Europa, ha confirmado que realizará una parada en el aeropuerto de Santo Domingo (República Dominicana) para repostar durante sus viajes desde y hacia La Habana (Cuba). Esta medida se aplicará desde mañana y continuará, al menos, durante los días 11 y 12 de febrero.