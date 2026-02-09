Banco Sabadell lidera las subidas del Ibex 35 (+3%) tras arrancar su recompra de hasta 435 millones

Las acciones de Banco Sabadell iniciaron la sesión de este lunes con una subida superior al 3%, en una jornada en la que la entidad ha puesto en marcha un programa de recompra de títulos por un importe máximo de 435 millones de euros.

En concreto, el banco lideraba los avances del Ibex 35 con un alza del 3,5% hacia las 9.12 horas, hasta situarse en 3,219 euros por acción.

Antes de la apertura del mercado, Banco Sabadell ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de que ha dado inicio este lunes a un programa de recompra de acciones de hasta 435 millones de euros para su amortización mediante una reducción de capital, que se someterá a la próxima junta general de accionistas.

El banco anunció el pasado viernes, en la presentación de sus resultados de 2025, que recompraría acciones por un valor total de 800 millones de euros, divididos en 365 millones de euros con cargo a resultados de 2025, más 435 millones de euros del exceso de capital generado por encima del 13%.

Esta recompra de acciones ya cuenta con la autorización del Banco Central Europeo (BCE), según precisó la entidad.

En este programa de recompra de hasta 435 millones de euros el número máximo de acciones a adquirir dependerá del precio medio al que se realicen las compras, pero no excederá de 502.367.773 acciones, o de aquel número inferior de títulos que, sumados al resto de acciones propias de Banco Sabadell en cada momento, representen un 10% del capital social.

Banco Sabadell no podrá adquirir acciones a un precio superior al más elevado de la última operación independiente o de la oferta independiente más alta de ese momento en el centro de negociación donde se efectúe la compra.

La entidad ha explicado que el programa de recompra se llevará a cabo de modo que la operativa de compra "no distorsione la demanda ni influya artificialmente en la formación del precio de las acciones".

El banco no podrá comprar en cualquier día de negociación más del 25% del volumen diario medio de sus acciones en el centro de negociación donde se efectúe la compra. El volumen diario tendrá como base el volumen diario medio negociado en los veinte días hábiles anteriores a la fecha de cada compra.

Adicionalmente, durante el período de duración del programa de recompra, quedarán suspendidas las operaciones sobre acciones propias que regularmente lleva a cabo la entidad con finalidad de creación de mercado.

El programa de recompra finalizará como máximo el 31 de diciembre de 2026 y, en todo caso, cuando se alcance el importe monetario máximo o se adquiera el número máximo de acciones que constituyen su objeto.

No obstante, la entidad se reserva el derecho a interrumpir o finalizar anticipadamente la ejecución del programa si concurriera alguna circunstancia que así lo aconsejara o exigiera, así como a prorrogar la duración del programa antes de su vencimiento, en el caso de que no se hubiera consumido en su totalidad el importe monetario máximo ni el número máximo de acciones a adquirir.

El programa será ejecutado internamente por el equipo que, conforme a la política de autocartera de Banco Sabadell, es el responsable de la ejecución de operaciones sobre acciones propias, con sujeción tanto a la normativa aplicable como a las normas internas en materia de operaciones sobre acciones propias.

Sabadell ha explicado además que las adquisiciones bajo este programa de recompra podrán efectuarse tanto en el Mercado Continuo como en CBOE DXE.