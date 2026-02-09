Alexia Putellas: "El nuevo formato de la 'Champions' añade un plus de interés"

La centrocampista española del FC Barcelona Alexia Putellas ha asegurado que el nuevo formato de la Liga de Campeones femenina, con una fase de liga, cuatro clubes clasificados de manera directa para cuartos de final y cuatro eliminatorias de 'Playoff', "añade más retos y un plus de interés", y cree que favorecerá que haya eliminatorias "entre clubes históricamente exitosos".

"El nuevo formato de la 'Champions' femenina me gusta. Creo que en esta competición siempre juegas contra los mejores equipos, porque tienen que ser excelentes para clasificarse. Pero creo que este nuevo formato añade más retos y un plus de interés, ya que habrá más encuentros entre clubes históricamente exitosos", señaló en declaraciones facilitadas por la UEFA.

La renovada fase de liga con 18 equipos ha dejado 181 goles en 54 partidos en los que participaron jugadoras de 41 países. Las clasificaciones directas y los emparejamientos para el 'Playoff' estuvieron en juego hasta el pitido final de la jornada 6. Además, el 54% de los partidos terminaron empatados o fueron decididos por un solo gol, lo que confirma el incremento de la competencia.

Los cuatro mejores equipos de la fase de liga, es decir, Barça, Oympique de Lyon, Chelsea y Bayern de Múnuch, ya se han asegurado la clasificación directa para los cuartos de final; las eliminatorias se disputarán los días 11-12 y 18-19 de febrero.

El Atlético de Madrid se enfrentará al Manchester United, el Paris FC se medirá al Real Madrid, el Oud-Heverlee Leuven jugará contra el vigente campeón, el Arsenal, y el Wolfsburgo se enfrentará a la Juventus por un puesto en cuartos de final. La temporada finalizará en el Ullevaal Stadion de Oslo el 23 de mayo.

La directora de fútbol femenino de la UEFA, Nadine Kessler, explicó que este nuevo formato ha dejado "dinamismo, imprevisibilidad, remontadas, equipos debutantes que dejan huella y enfrentamientos de alto nivel entre grandes equipos". "La 'Champions' está contruyendo consolida su posición como referente mundial en el fútbol femenino de clubes. Nos enorgullece ver que los aficionados de todo el mundo acogen la competición y a sus emblemáticos clubes y jugadoras en mayor número que nunca", indicó.

La centrocampista del Oud-Heverlee Leuven belga Julie Biesmans también se mostró satisfecha con el cambio en la competición. "Creo que, para equipos como el nuestro, el nuevo formato es muy interesante, porque juegas contra diferentes rivales y, sobre todo, cuando hay una fase de grupos, ya sabes más o menos quién va a quedar primero o segundo. Esto nos dio más posibilidades de pasar, y eso es lo que ocurrió, aunque no lo pensáramos ni lo soñáramos. Pero sí, ocurrió, y por eso este formato nos viene muy bien", manifestó.

Por último, la centrocampista del Bayern de Múnich Georgia Stanway también opinó del formato. "No se trata de jugar dos veces contra el mismo equipo, tanto en casa como fuera, sino de estar concentrada y centrada en ese momento, porque sabes que no vas a volver a jugar contra ese equipo. Hay que aprovechar al máximo los 90 minutos que tienes por delante", declaró.