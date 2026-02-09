Alejandra Rubio responde, una semana después, a los rumores de embarazo

'Desaparecida' y lejos de los platós desde que el pasado 31 de enero 'Libertad Digital' reveló que Alejandra Rubio estaba embarazada de su segundo hijo en común con Carlo Costanzia un año después del nacimiento de su pequeño Carlo -el 5 de diciembre de 2024-, la nieta de María Teresa Campos ha reaparecido este lunes en 'Vamos a ver' y, sin perder la sonrisa, ha respondido a los rumores sobre su futura maternidad después del llamativo silencio de su novio, su madre Terelu Campos, y su suegra Mar Flores cuando la prensa les ha preguntado en los últimos días por la feliz noticia.

"Lo único que quiero aclarar es que me sorprendió mucho esta noticia. Lo pimero que hicimos fue mandar un escrito de nuestro abogado al medio que la publicó. Tardaron un día en retirar la noticia porque dar una noticia de un tema médico es completamente ilegal, no se puede dar iformacion de una enfermedad y tampoco de un embarazo sin tenerla contrastada" ha comenzado sin confirmar o negar que esté esperando su segundo hijo.

Como ha reconocido, "me sorprendió cómo se estaba contando, me agobié porque a partir de ahí todo el mundo se hizo eco, se hizo una bola enorme. Ha sido un semana intensísima para todos, y es lo que tengo que decir. Te ves envuelto en una situación que dices '¿ahora que se supone que tengo que hacer?".

"El día que tenga que dar una noticia la daré dónde yo considere y cómo yo considere" ha dejado claro, afirmando que no le afectan los comentarios de que su silencio se debía a que quería anunciar su embarazo cobrando vía exclusiva: "A mí se me va a criticar por todo y es algo que he asumido hace muchísimo tiempo, y a partir de ahí tomo mis propias decisiones" ha sentenciado.

Respecto a cómo se ha tomado Carlo los rumores de embarazo, Alejandra ha confesado que "yo soy una persona que le cuesta hablar de ciertas cosas porque intento mantener un trozo de mi vida privada, aunque es complicado trabajando en un medio público. Pero no voy a dramatizarlo. Carlo siempre tiene más paciencia, se toma las cosas de otra forma. Yo a veces me cuesta gestionar ciertas cosas".

"Ya he dado las explicaciones que tenía que dar, los que me conocéis lo sabéis, a veces te agobias. Tengo pánico al mercurio retrógado. Lo contaré cuando me de la gana por supuesto. Yo no he confirmado absolutamente nada y es sacar cosas de donde no las hay. Y no voy a entrar en este juego, ya he hecho lo que tenía que hacer y no voy a entrar más en este uego porque no..." ha añadido visiblemente molesta cuando su compañera Cristina Tárrega le ha comentado que en cualquier caso un embarazo es una noticia bonita.

"Si queréis nos ponemos a decir las cosas como son realmente, todos metemos la pata en la vida, hacemos comentarios que no tenemos que hacer. No sabemos lo que está pasando cada uno en su casa, no sabemos las circunstancias... me parece muy feo indagar en las casas de los demás ante temas así. Si es lo que queríais de mí ya lo tenéis, se está intentando que yo diga algo que no voy a decir" ha zanjado sin desmentir o confirmar.

Mucho más cómoda se ha mostrado al hablar sobre el cierre de la barbería de Carlo, revelando que "ha sido un negocio súper guay, ha tenido mucho éxito. No teníamos muchas expectativas y ha salido muy bien, ha tenido una acogida increíble. Pero Carlo ha decidido que quiere hacer otras cosas en su vida que ya veréis, esto requiere estar allí mucho tiempo y él ha estado grabando un programa, tiene muchos proyectos este año...".

"Va a ser un año de locura para los dos por lo que pinta y no me refiero al embarazo" ha aclarado entre risas, adelantando que además de los proyectos de su novio, también ella anunciará algo muy pronto sobre lo que todavía no puede dar detalles: "Me hace mucha ilusión, es muy importante para mí de verdad, estoy muy contenta a nivel profesional".