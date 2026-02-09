Air Canada suspende sus vuelos a Cuba por la escasez de combustible de aviación

Air Canada ha suspendido sus vuelos a Cuba a partir de este lunes debido a la escasez de combustible de aviación que sufre la isla por la asfixia petrolera de Estados Unidos, según ha informado a través de un comunicado.

Durante los próximos días, la aerolínea "operará vuelos vacíos hacia el sur para recoger a cerca de 3.000 pasajeros que ya se encuentran en destino y regresarlos a casa", explicó.

La firma tomó la decisión tras las advertencias emitidas por el Gobierno cubano sobre la inestabilidad del suministro de aviación en los aeropuertos cubanos.

En concreto, la previsión es que "a partir del 10 de febrero el combustible de aviación no estará disponible comercialmente en los aeropuertos de la isla".

Para el resto de vuelos, Air Canada abastecerá con combustible adicional, realizará paradas técnicas según sea necesario para reabastecerse en el vuelo de regreso y continuará monitoreando la situación para reiniciar el servicio habitual a Cuba "en una fecha futura".

La compañía opera una media de 16 vuelos semanales a cuatro destinos en Cuba desde Toronto y Montreal: Cayo Coco, Holguín, Varadero y Santa Clara.

Actualmente, los vuelos a Holguín y Santa Clara están cancelados por el resto de temporada, mientras que las conexiones a los otros dos destinos están suspendidos con un reinicio tentativo, pendiente de revisión, del 1 de mayo.