Agencias

Air Canada suspende sus vuelos a Cuba por la escasez de combustible de aviación

Guardar

Air Canada ha suspendido sus vuelos a Cuba a partir de este lunes debido a la escasez de combustible de aviación que sufre la isla por la asfixia petrolera de Estados Unidos, según ha informado a través de un comunicado.

Durante los próximos días, la aerolínea "operará vuelos vacíos hacia el sur para recoger a cerca de 3.000 pasajeros que ya se encuentran en destino y regresarlos a casa", explicó.

La firma tomó la decisión tras las advertencias emitidas por el Gobierno cubano sobre la inestabilidad del suministro de aviación en los aeropuertos cubanos.

En concreto, la previsión es que "a partir del 10 de febrero el combustible de aviación no estará disponible comercialmente en los aeropuertos de la isla".

Para el resto de vuelos, Air Canada abastecerá con combustible adicional, realizará paradas técnicas según sea necesario para reabastecerse en el vuelo de regreso y continuará monitoreando la situación para reiniciar el servicio habitual a Cuba "en una fecha futura".

La compañía opera una media de 16 vuelos semanales a cuatro destinos en Cuba desde Toronto y Montreal: Cayo Coco, Holguín, Varadero y Santa Clara.

Actualmente, los vuelos a Holguín y Santa Clara están cancelados por el resto de temporada, mientras que las conexiones a los otros dos destinos están suspendidos con un reinicio tentativo, pendiente de revisión, del 1 de mayo.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Irán asegura que no recibe órdenes de nadie y no renunciará a sus derechos nucleares

Infobae

Sudáfrica retira sus tropas de la misión de la ONU en la República Democrática del Congo

Infobae

Abren los centros de votación en las elecciones presidenciales en Portugal

Infobae

Muere una conductora tras chocar con una máquina quitanieves en la A1 a la altura de La Serna del Monte

Servicios de emergencia confirman el fallecimiento de una mujer de 35 años tras el choque de su vehículo y un camión de limpieza en una vía nacional del norte madrileño, mientras la Guardia Civil investiga las causas del siniestro

Muere una conductora tras chocar

EEUU emplaza a todos los buques con bandera estadounidense evitar las aguas iraníes en el estrecho de Ormuz

EEUU emplaza a todos los