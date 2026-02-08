Agencias

Sudáfrica retira a sus fuerzas de la misión de la ONU en República Democrática del Congo

El Gobierno sudafricano ha decidido poner fin a casi 30 años de contribución de sus fuerzas a la misión de paz de Naciones Unidas en República Democrática del Congo, la MONUSCO, dentro de la reforma que atraviesa el Ejército del país.

"La decisión del presidente Cyril Ramaphosa es unilateral y está influida por la necesidad de condicionar y realinear los recursos de la Fuerza de Defensa Nacional de Sudáfrica tras de 27 años de apoyo de Sudáfrica a los esfuerzos de mantenimiento de la paz de la ONU en República Democrática del Congo", según un comunicado de la Presidencia sudafricana.

Sudáfrica contribuía hasta ahora con 700 efectivos a la MONUSCO, cuyo contingente total es de unas 9.100 tropas, la mayoría de Bangladesh, Nepal e India, y representaba el sexto país en número de contribuciones a sus 'cascos azules'.

La retirada de Sudáfrica se produce en un momento crítico para la seguridad de la RDC, especialmente en el norte y el este del país por los enfrentamientos entre el Ejército y las milicias del Movimiento 23 de Marzo en la región de Kivu, y por la actividad de otros grupos armados como las Fuerzas Democráticas Aliadas en la vecina Ituri.

