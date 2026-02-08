Seguridad Social reunirá mañana a los agentes social para avanzar en la mejora de las bajas médicas

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones convocará al diálogo social el próximo lunes, 9 de febrero, a las 11.30 horas de la mañana para retomar las negociaciones para la mejora de la incapacidad temporal (IT), tras más de seis meses desde la última vez que se reuniera la mesa tripartita para abordar la materia.

El nuevo encuentro del diálogo social se produce unos días después de que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) publicara un estudio en el que se pone de manifiesto una "deficiencia estructural" en la gestión de la IT.

Según el organismo independiente que dirige Cristina Herrero, la deficiencia estructural en la gestión de la incapacidad temporal derivada de la separación entre la autoridad que concede la prestación (médicos de atención primaria) y la responsabilidad financiera de la misma (el Instituto Nacional de la Seguridad Social) es una cuestión que se agrava por la descentralización del sistema sanitario español.

En su informe presentado el pasado miércoles, la AIReF expone también que se ha registrado un aumento cercano al 60% en la incidencia de las bajas por contingencias comunes entre 2017 y 2024 y un incremento del 15% en la duración media, lo que ha provocado que se triplique el gasto en IT en los últimos diez años (desde 2014).

Seguridad Social está abordando con los agentes sociales la mejora de la gestión de las incapacidades temporales como parte del compromiso adquirido con CCOO, UGT, CEOE y Cepyme en el último acuerdo sobre pensiones.

En esta mesa de negociación, el departamento de Elma Saiz planteó la reincorporación progresiva de los trabajadores a su puesto de trabajo tras una baja médica y sólo una vez el trabajador haya sido dado de alta, una propuesta que pasó de conocerse como "baja flexible" a "alta progresiva".

La cartera de Elma Saiz propone este sistema para las bajas de larga duración y siempre que se acredite que la reincorporación sea beneficiosa para el trabajador.

Además, en el marco de estas negociaciones, el Ejecutivo planteó también a los agentes sociales que las altas que proponen las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social no se circunscriban sólo a las bajas por contingencia común de hasta 365 días, como ahora sucede, sino que puedan proponerse altas en los procesos de más de un año.

CCOO Y UGT RECHAZAN VINCULAR BAJA MÉDICA CON ABSENTISMO

Sobre las propuestas planteadas por Seguridad Social, CCOO y UGT trasladaron su rechazo a un esquema que sirva para acelerar "injustificadamente" los procesos de recuperación de las personas trabajadoras en baja médica y, en todo caso, son partidarios de abordar una reforma de alta progresiva sólo si existe un informe médico que acredite que sea beneficioso para el paciente.

Ambas organizaciones sindicales rechazan, en todo caso, vincular las bajas médicas con el absentismo o el gasto en incapacidad temporal. No obstante, no ven mal, en algunos casos, una incorporación paulatina al puesto de trabajo tras una alta médica.

CEOE PONE EL FOCO EN LOS COMPLEMENTOS SALARIALES POR BAJA Y ABSENTISMO

Por su lado, la patronal CEOE se mostró partidaria recientemente de "eliminar o transformar" los complementos que las empresas añaden a los de la Seguridad Social para completar el salario de los trabajadores en periodo de incapacidad temporal por contingencias comunes.

A juicio de la CEOE, en muchas ocasiones estos complementos llegan a cubrir casi todo el salario de los empleados y pueden, por tanto, "fomentar el absentismo" laboral, por lo que ha apelado a la necesidad de cambiar los convenios colectivos que incluyen dichos complementos durante las bajas laborales.

En este sentido, desde la patronal han avisado reiteradas veces sobre el incremento del absentismo laboral en España, que cuesta ya 32.000 millones de euros a empresas y Seguridad Social.

PROPUESTAS DE LA AIREF SOBRE LA IT: REFORZAR SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO

En todo caso, la AIReF ha propuesto en su informe desarrollar un sistema de información integrado, reforzar las capacidades del Instituto Nacional de Seguridad Social para mejorar la supervisión, mejorar la colaboración con los médicos de atención primaria, promover una mayor implicación de las grandes empresas en la gestión responsable de la prestación y la mejora de la salud laboral y abordar la evaluación de las listas de espera.

En este punto, la AIReF ha abogado por que si el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) detecta indicios de que puede ser un caso de absentismo, se active un sistema de alerta temprana y acuda a la inspección "con el médico de familia, el trabajador y la empresa".

Además, ha instado a valorar el automatismo que hay en las bajas --que el trabajador ya no tiene que llevar la baja en papel, sino que se hace de forma electrónica--. Como ejemplo, el organismo ha explicado que este cambio provocó en Alemania un aumento de las bajas. "No es un problema de España sino de todos los países de la UE", ha explicado.