Puente firma la continuidad de Renfe en el 'AVE a La Meca' hasta 2038 y la compra de 20 trenes a Talgo

Según la información proporcionada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, la compañía española Renfe mantendrá la operación de la línea de alta velocidad que enlaza las ciudades de La Meca y Medina en Arabia Saudí durante cinco años adicionales, hasta el año 2038, como parte de un acuerdo alcanzado y anunciado por el ministro Óscar Puente en Riad. Esta extensión contractual se acompañará de la adquisición de 20 nuevos trenes de alta velocidad fabricados por Talgo, en el marco de una operación global valorada en más de 2.800 millones de euros que beneficiará a empresas españolas del sector ferroviario, según reportó el medio.

El acuerdo, según detalló el ministro Puente luego de su encuentro con su par saudí, Saleh bin Nasser Al-Jasser, consiste en una adenda al contrato existente para el proyecto Haramain. De acuerdo con cifras facilitadas por las partes, la prolongación de la presencia de Renfe como operadora implicará una facturación anual cercana a los 300 millones de euros por servicios de operación y mantenimiento, llevando el importe total para los próximos cinco años a aproximadamente 1.500 millones de euros. En paralelo, Talgo se encargará de fabricar y mantener 20 trenes adicionales, lo que supondrá un ingreso de 1.332 millones de euros y elevará la cartera de pedidos de la compañía hasta unos 6.000 millones de euros, según informó la empresa.

El proyecto Haramain comprende la construcción y la explotación comercial de la línea de alta velocidad que une La Meca y Medina, con una longitud de 450 kilómetros y estándares de operación equiparables a los empleados en las líneas españolas, con una velocidad máxima de 300 km/h y señalización ERTMS de nivel 2. Renfe, que opera allí desde hace varios años, da empleo actualmente a más de 1.000 personas en Arabia Saudí —alrededor del 33 por ciento de ellas son mujeres—, porcentaje que alcanza casi el 50 por ciento en el caso de personal de conducción. La empresa pública española ha sido pionera en la incorporación de mujeres como conductoras de trenes de alta velocidad en la región de Oriente Medio, según publicó el Ministerio de Transportes.

Durante 2025, el servicio de trenes gestionado por Renfe en la línea Meca-Medina registró cerca de 10 millones de pasajeros, superando la marca establecida en 2024, cuando la cifra ya había alcanzado los 9,1 millones, según estadísticas del propio ministerio. Estos datos evidencian un crecimiento constante en la demanda de transporte ferroviario entre las dos ciudades santas.

En cuanto a Talgo, el contrato adjudicado por el Ministerio de Transportes y Logística y el Ministerio de Finanzas saudíes, a través del Consorcio Español Alta Velocidad Meca Medina (CEAVMM), incluye tanto la fabricación como el mantenimiento de los nuevos trenes. Este consorcio lidera la segunda fase del proyecto Haramain High Speed Railway, en la que Talgo desempeña un papel destacado. Los 20 nuevos trenes se sumarán a los 35 vehículos de alta velocidad que la empresa entregó en 2018, los cuales ya se encuentran en funcionamiento regular en condiciones desérticas y han sido mantenidos en el país por la misma compañía.

Respecto a las características técnicas, cada tren estará compuesto por dos locomotoras y 13 coches, con capacidad para 417 viajeros, distribuidos en dos clases y ofreciendo servicios especiales para restauración y para personas con movilidad reducida. Entre las novedades destacan el acceso a nivel de andén sin escalones en el interior, lo que facilitará la fluidez de embarque y desembarque en momentos de alta demanda. En la actualidad, la flota saudí opera con 35 trenes modelo Talgo 350, consiguiendo una frecuencia de más de 100 servicios diarios en días ordinarios, que puede llegar hasta 140 durante el Hajj. Solo en la temporada de peregrinación de 2025, la línea transportó alrededor de 2 millones de personas en ese periodo, según cifras del ministerio.

El contrato también contempla la ampliación de la fase II del proyecto y asegura que Talgo se haga cargo del mantenimiento de toda la flota, tanto de las 35 unidades ya en servicio como de las 20 que se incorporarán, hasta el año 2033, con opción de prórroga hasta 2038, según información publicada por Talgo. Para atender las tareas de mantenimiento, la empresa opera dos centros especializados en Arabia Saudí, con una plantilla de más de 270 trabajadores.

Durante el viaje oficial a Riad, el ministro Puente también suscribió dos memorandos de entendimiento con el gobierno saudí, orientados a fortalecer la cooperación bilateral en materia de transporte. El primero de estos acuerdos aborda la movilidad futura, abarcando áreas como la digitalización e innovación en el sector, y la mejora de la intermodalidad. Según el ministerio, ambos países prevén intercambiar visitas de expertos, organizar simposios, talleres, programas de formación y compartir experiencias en el ámbito ferroviario.

El segundo memorando se refiere a la aviación civil, con atención específica a la seguridad, la sostenibilidad ambiental y la mejora tanto en el control y las auditorías como en la experiencia de los pasajeros. De acuerdo con los documentos oficiales difundidos, estos compromisos abren la puerta a una colaboración más estrecha entre España y Arabia Saudí en campos estratégicos del transporte y la logística.

Según el Ministerio de Transportes, los acuerdos anunciados en la capital saudí refuerzan la posición internacional de las empresas españolas en el ámbito ferroviario y aseguran nuevas oportunidades de negocio en mercados de alto crecimiento. Los representantes del sector ferroviario español han recalcado que este tipo de contratos consolidan la presencia de empresas nacionales en Oriente Medio y subrayan la capacidad tecnológica y operativa desarrollada en las últimas décadas.