Lavrov advierte de una "respuesta militar a gran escala" si Europa ataca a Rusia

El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha advertido de que habrá una "respuesta militar a gran escala" por parte de Rusia en el caso de que Europa "cumpla sus amenazas" y ataque a su país.
"Si Europa de repente cumple con sus amenazas, se prepara para la guerra contra nostros y lanza un ataque contra la Federación Rusa, entonces, como ha dicho (el presidente ruso, Vladimir Putin), no será una operación militar especial, (sino) una respuesta militar a gran escala empleando todos los medios disponibles, conforme a los documentos de doctrina militar pertinetnes", ha afirmado Lavrov en una entrevista con la cadena de televisión rusa NTV.
Lavrov ha insistido así en que Rusia está realizando una operación militar especial en Ucrania, pero no tiene ninguna intención de atacar "ninguna parte de Europa". "No tenemos absolutamente ninguna necesidad de eso", ha argumentado.
Rusia primero apoyó a las milicias separatistas del este de Ucrania desde 2014 y posteriormente intervino militarmente de forma más directa desde 2022 y se anexionó territorios del este del país.