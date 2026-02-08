Agencias

Las lluvias torrenciales obligan a la evacuación de decenas de miles de personas en el norte de Marruecos

Más de 150.000 personas han tenido que ser evacuadas por las fuertes lluvias que llevan días azotando el norte de Marruecos.

El Ministerio del Interior marroquí ha cifrado en más de 154.000 los desplazados en la región, según estimaciones recogidas por la agencia oficial de noticias MAP, en medio de una movilización extraordinaria de recursos para facilitar las evacuaciones.

La ciudad de Ksar al Kebir, al noreste de la capital, Rabat, ha sido una de las zonas más afectadas y preocupa especialmente el desbordamiento de las últimas horas en el río Sebou, que ha cortado el acceso a varias poblaciones de la región.

Hay que recordar que en diciembre pasado otra racha de inundaciones costó la vida a 37 personas en el país, debido especialmente al efecto rebote de las lluvias torrenciales en un país que llevaba años atravesando una grave sequía.

