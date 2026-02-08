La UE aplaude la constitución del nuevo Gobierno yemení bajo el primer ministro Shaya Mohsen al Zindani

La Unión Europea ha celebrado la constitución, este pasado viernes, del nuevo gobierno yemení bajo el liderazgo del primer ministro Shaya Mohsen al Zindani en lo que Bruselas ha descrito como un "paso importante" para la estabilización del país.

Al Zindani ha asumido el mando del gobierno reconocido por la comunidad internacional frente a la insurgencia hutí que controla la capital del país, Saná, y amplias partes del territorio desde el estallido de la guerra civil a finales de 2014.

Los últimos meses han estado caracterizados por un enfrentamiento entre las autoridades yemeníes y sus aliados del movimiento separatista del sur de Yemen.

El gabinete, además, incorpora a tres mujeres en los cargos de ministra de Planificación y Cooperación Internacional, secretaria de Estado para Asuntos de la Mujer y jueza de Estado.

Así, la UE "acoge con satisfacción el anuncio del nuevo gobierno de Yemen como un paso importante para estabilizar la situación, mejorar la prestación de servicios e impulsar reformas muy necesarias", en un país donde el 80% de la población requiere ayuda humanitaria.

Para la UE, "la inclusión de mujeres y jóvenes es un elemento positivo y esencial, que demuestra un claro compromiso con la inclusión y la diversidad".