José María Almoguera, el apoyo de Gustavo Guillermo en su nueva faceta profesional

Pertenece al clan Campos, pero José María Almoguera es quizá el menos vehemente de todos. Templado, siempre midiendo sus palabras aunque diciendo lo que piensa en el momento que cree que tiene que decirlo y sin querer hacer daño. Al césar lo que es del césar y en esta ocasión en el que el gallinero vuelve a estar revuelto, el hijo de Carmen Borrego ha sacado la cara por los suyos.

Empezando por Gustavo Guillermo, quien fuera la sombra de su abuela durante más de dos décadas. A él María Teresa Campos llegó a considerarle el hijo que nunca tuvo y hasta Terelu Campos y Carmen Borrego le llamaron 'hermano'. Y José María, que convivió con su abuela del alma un tiempo, le tiene una alta estima. Tanta, que cuando se le pregunta por su nuevo rumbo laboral, todo son halagos.

Cambian las tornas en lo referente a la figura de Meli Camacho, amiga de María Teresa y con quien llegó a colaborar en su programa de Youtube. Lleva un tiempo advirtiendo con publicar un libro contando intimidades de quien fue una de las grandes de la comunicación y su familia: "Está decepcionando a mi abuela, que era su amiga. Para mí sólo era la amiga de mi abuela", explica José María Almoguera molesto con Meli. Pincha en el vídeo para ver las imágenes.

