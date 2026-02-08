Feijóo sufre un revés en Aragón: El PP gana pero sufre un retroceso y no logra frenar a Vox, que duplica escaños

El PP que lidera Alberto Núñez Feijóo ha cosechado esta noche una victoria electoral amarga en Aragón porque ha ganado los comicios en la región pero ha sufrido un retroceso al perder dos escaños con respecto a mayo de 2023. Aunque los 'populares' asestan un golpe al PSOE de Pedro Sánchez, que pierde cinco diputados, no logran el objetivo que se habían marcado de reducir la dependencia de Vox, que duplica sus escaños y se sitúa en una posición de fuerza a la hora de negociar con el 'popular' Jorge Azcón.

En concreto, con el 97,92% escrutado, el PP ha obtenido poco más de 222.000 votos (34,24%) y 26 escaños, bajando 1,26 puntos y dejándose por el camino unos 15.000 votos con respecto a los comicios de mayo de 2023. Entonces, Azcón cosechó 28 diputados (35,50%), seguido del PSOE, con 23 diputados (29,55%) y de Vox, con 7 escaños y el 11,24% de los votos.

Con estos resultados y con Parlamento aragonés tan fragmentado, Azcón queda lejos de la mayoría absoluta (34 escaños) y no podrá gobernar en solitario sino que se verá obligado a fraguar un pacto estable con los de Santiago Abascal.

El PP decidió anticipar las elecciones en Aragón por el "bloqueo" de Vox a los presupuestos regionales, acariciando entonces la posibilidad de no depender de ese partido y llegar a un pacto con los partidos regionalistas, como Aragón Existe --que pierde 1 y se queda en dos escaños-- o el PAR, que desaparece del Parlamento autonómico.

En cualquier caso, el PP ha presumido de ser el ganador de las elecciones. "Hemos ganado las elecciones andaluzas, las autonómicas, las municipales, las generales, las gallegas, las europeas, las extremeñas y hoy las aragonesas", ha escrito en su cuenta oficial de 'X'.

Además, en 'Génova' asumen que el voto cabreado ha ido al partido de Abascal y que es difícil vender gestión cuando los ciudadanos lo que quieren es un "ajuste de cuentas" contra Sánchez. En este punto, fuentes del PP han presumido de sacar casi 10 puntos a la candidata socialista, Pilar Alegría.

EL PRECEDENTE DE EXTREMADURA: SE ACRECIENTA LA DEPENDENCIA DE VOX

Como ya ocurrió en los comicios del 21 de diciembre en Extremadura, el PP tendrá que sentarse a negociar con Vox pero en el caso extremeño su candidata, María Guardiola, logró mejorar sus resultados al conseguir un escaño más, hasta los 29, algo que no ocurre ahora con Azcón, que sufre un retroceso electoral.

El PP nacional planteó el ciclo electoral que se abrió el pasado 21 de diciembre en Extremadura --a Aragón seguirán las autonómicas en Castilla y León el próximo 15 de marzo y las andaluzas antes del verano-- como un camino progresivo de desgaste a Pedro Sánchez con la vista puesta en las próximas generales.

Aunque en Aragón el PP asesta un nuevo golpe al jefe del Ejecutivo con el revés de los socialistas, que se dejan cinco escaños, los 'populares' no logran liberarse del partido de Santiago Abascal, que sale reforzado y con más fuerza para imponer sus condiciones en una negociación.

Nunca ha habido una mayoría absoluta en Aragón --situada en 34 escaños-- pero estos comicios evidencian que el bloque de la derecha está en ascenso. Si en 2023, PP y Vox sumaron el 47% de los votos, en las elecciones de este domingo ambas fuerzas alcanzan el 52% de los votos.

FEIJÓO SE HA VOLCADO EN LA CAMPAÑA

Feijóo se ha volcado intensamente en la recta final de campaña en Aragón, región en la que se instaló de martes --tras comparecer el lunes en la comisión de investigación de la dana del Congreso-- a viernes, día en el que participó en el mitin fina junto a Jorge Azcón en Zaragoza. Previamente, participó en otros dos actos electorales en Figueruelas (Zaragoza) el 28 de enero y en Calatayud (Zaragoza) el 1 de febrero.

La campaña la cerró el viernes con un mitin de cierre en la Sala Multiusos de la capital aragonesa, donde el PP logró aforo completo con 1.850 personas, según fuentes del partido. Después de ese mitin de cierre, NNGG de Aragón incorporó en la misma sala al activista Vito Quiles en un acto bajo el título 'DEK-ÑAS. Jóvenes Imparables", en un intento del PP de atraer el voto joven en estas elecciones ante el crecimiento de Vox.

Feijóo y Azcón dedicaron la recta final de campaña a alertar de que PSOE y Vox merecen un voto "castigo" por "bloquear" el presupuesto de la región. Sus principales avisos fueron contra la formación de Abascal. "El enfado no gobierna, gobiernan las mayorías", repitió el líder del PP en sus últimos mítines, llamando a unir el voto de centroderecha en el PP.

EL PP LOGRÓ SU MEJOR RESULTADO EN 2011 CON RUDI

En los comicios de mayo de 2023, el PP consiguió 28 escaños (35,5%) con Azcón frente a los 23 del PSOE (29,55%), que entonces lideraba el fallecido Javier Lambán. A más distancia se situaron Vox, que obtuvo 7 diputados (11,2%); Chunta, con 3 escaños (5,10%) o Aragón Existe, que también logró 3 actas (4,95%). Izquierda Unida, Podemos y Partido Aragonés tuvieron cada uno de ellos un escaño.

El PP logró su mejor resultado electoral en 2011, con Luisa Fernanda Rudi, que consiguió 30 escaños y más de 269.000 votos (41%). Sin embargo, los 'populares' no pudieron mantener el gobierno en las elecciones de 2019, en las que Lambán --pese a obtener 18 escaños frente a los 21 del PP-- logró el apoyo de Podemos, Chunta Aragonesista e Izquierda Unida.

En las siguientes elecciones autonómicas, en 2019, el PSOE fue el partido más votado en Aragón, con 24 escaños --frente a los 16 del PP-- y de nuevo Lambán fue investido presidente gracias a los votos de Podemos, IU y PAR. En esos comicios irrumpió por primera vez Vox en el Parlamento autonómico con tres actas y Ciudadanos logró a tener 12 diputados.

En las elecciones de Aragón de 1999, 2003 y 2007, los socialistas gobernaron Aragón con Marcelino Iglesias en la Presidencia de la región. Previamente, de 1995 a 1999, el presidente autonómico fue el 'popular' Santiago Lanzuela tras un pacto de PP y el Par.

La legislatura anterior fue un poco más convulsa porque el PP llegó a un acuerdo para gobernar pero dos años más tarde, en 1993, el socialista José Marco Berges se hacía con la presidencia tras una moción de censura. Entre 1987 y 1991, el Gobierno aragonés lo presidio Hipólito Gómez, del Partido Aragonés; y de 1983 a 1987, gobernó en esta comunidad el socialista Santiago Marraco.