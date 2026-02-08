Agencias

España buscará el billete para las Finales de la Copa Davis en Chile

Guardar

La selección española masculina de tenis se enfrentará con Chile como visitante en la eliminatoria de la Copa Davis 2026, que se celebrará entre el 18 y el 20 de septiembre y en la que el equipo capitaneado por David Ferrer buscará un billete para las Finales.

El conjunto chileno se aseguró el enfrentamiento con la 'Armada', actual subcampeona de la competición, al eliminar a Serbia, sin Novak Djokovic, en Santiago en la primera ronda de los 'qualifiers'. Los de Nicolás Massú superaron a Serbia por la vía rápida, después de poner el 3-0 en los tres primeros partidos de la serie.

Tomás Barrios venció a Dusan Lajovic (7-5, 7-6(7)) y Alejandro Tabilo hizo lo propio ante Ognjen Milic (6-7(3), 6-2, 6-4). En el dobles, el propio Barrios y Nicolás Jarry se encargaron de confirmar el pase al ganar a los gemelos Ivan y Matej Sabanov (6-4, 6-4). Matías Soto cerró la eliminatoria con otro triunfo sobre Branko Djuric (6-7(2), 7-6(4), 10-7).

Ahora, Chile ejercerá como local en la serie ante España, que se celebrará en un ciudad y una superficie todavía por determinar entre el 18 y el 20 de septiembre. Las Finales de la Copa Davis 2026 se jugarán del 24 al 29 de noviembre.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

BKT Tour-Euskadi Roadshow, el viaje itinerante de BKT y LaLiga, concluye con una alta participación

Cientos de seguidores acudieron a las actividades organizadas en varias ciudades del País Vasco, donde leyendas del fútbol y la presencia de un tractor personalizado marcaron jornadas de celebración, interacción y fuerte conexión entre comunidades locales y deporte

BKT Tour-Euskadi Roadshow, el viaje

Moreno espera que la visita de Sánchez a Andalucía sirva que "tome conciencia" y active "planes de ayuda"

El mandatario andaluz destacó la gravedad de los daños causados por el temporal, pidió al gobierno central una respuesta urgente y subrayó la necesidad de soluciones que permitan la reconstrucción de viviendas, infraestructura y sectores productivos afectados en la región

Moreno espera que la visita

Activado el aviso rojo por posible desbordamiento en puntos del Jarama, Alberche y Henares por el paso de 'Marta'

Activado el aviso rojo por

Tui y Salvaterra se suman a Ribadavia y A Peroxa como puntos en nivel rojo por la crecida de los ríos

Las lluvias recientes han elevado el caudal fluvial en varias zonas de Galicia, con cuatro áreas bajo advertencia máxima mientras la Confederación Hidrográfica Miño-Sil monitorea el descenso gradual del nivel de las aguas e intensifica el control preventivo

Tui y Salvaterra se suman

Casi la mitad de los hogares españoles tiene su vivienda en propiedad sin hipoteca

Casi la mitad de los