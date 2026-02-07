Suspendidos el Sevilla-Girona y el Cádiz-Almería a causa de la borrasca Marta

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) declaró avisos de nivel naranja por viento en Sevilla y Cádiz, junto con alertas amarillas por lluvias, tormentas y fenómenos costeros en la costa gaditana. A raíz de estas condiciones meteorológicas, los partidos Sevilla-Girona, correspondiente a la jornada 23 de LaLiga EA Sports, y Cádiz-Almería, enmarcado en la jornada 25 de LaLiga Hypermotion, han sido suspendidos, según informó el medio.

De acuerdo con la información publicada por las entidades deportivas y confirmada por el medio a través de fuentes oficiales de los clubes implicados, la suspensión responde a la previsión de intensas lluvias, ráfagas de viento y tormentas que afectan a Andalucía este fin de semana, en el contexto de la borrasca Marta. El partido entre Sevilla FC y Girona FC iba a celebrarse en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán a las 18:30, mientras que el duelo entre Cádiz CF y UD Almería estaba programado para las 16:15 en el Estadio Nuevo Mirandilla. Tal como reportó la fuente, ambos encuentros estarán pendientes de reprogramación una vez se evalúe la evolución del temporal y la disponibilidad de fechas en el calendario.

Según consignó el medio, la alerta naranja por viento en Sevilla significa riesgo importante por la posibilidad de ráfagas que superan los umbrales habituales, mientras que las provincias de Cádiz y Sevilla también experimentan precipitaciones intensas y tormentas, lo que eleva el nivel de riesgo para la celebración de eventos deportivos al aire libre. Cádiz, además, se encuentra bajo un nivel amarillo por fenómenos costeros, una advertencia que señala peligro potencial en las zonas cercanas al litoral, añadiendo complejidad a la situación.

Las medidas adoptadas buscan prevenir riesgos tanto para los futbolistas como para el público y el personal involucrado en la organización de los partidos. Según informó la fuente, los clubes andaluces han transmitido a la afición que la decisión se tomó en colaboración con las autoridades meteorológicas y de seguridad, remarcando la importancia de priorizar la integridad de las personas frente a las adversidades del clima.

Por el momento, no se ha definido una nueva fecha para la reanudación de ambos partidos. Los organizadores, junto con representantes de LaLiga, examinan posibles alternativas dentro del apretado calendario de competiciones, teniendo en cuenta tanto las previsiones meteorológicas futuras como los compromisos internacionales y nacionales de los equipos implicados. El medio detalló que la decisión de aplazar se comunicó poco antes del horario previsto para ambos encuentros, tras monitorear la evolución del temporal y las recomendaciones de la Aemet.

Las provincias andaluzas ya habían registrado episodios de lluvias acumuladas, ráfagas de viento que complicaron la circulación y expectativas de tormenta eléctrica sobre áreas densamente pobladas. La Aemet indicó que un aviso naranja implica la posibilidad de que se produzcan daños materiales y alteraciones significativas en las actividades cotidianas, mientras que el nivel amarillo aconseja precaución ante fenómenos menos frecuentes pero potencialmente peligrosos.

Según publicó el medio, los aficionados que planeaban asistir a los estadios o seguir los partidos desde el exterior han recibido la recomendación de mantenerse informados por canales oficiales y considerar las advertencias meteorológicas. Las autoridades locales desplegaron operativos de seguridad adicionales y advirtieron que el temporal podría tener repercusiones en otras actividades públicas, más allá del ámbito deportivo.

La Aemet detalló que estos sistemas de avisos incorporan pronósticos basados en análisis de radares, satélites y modelos numéricos, lo que permite anticipar los escenarios de riesgo y emitir recomendaciones a organizadores de eventos y a la población en general. La coordinación entre clubes, autoridades deportivas, cuerpos de seguridad y el organismo meteorológico facilitó la toma de decisiones en tiempo y forma, al considerar el impacto de la borrasca Marta, que mantenía activa la alerta sobre gran parte de Andalucía.

Jugadores, cuerpos técnicos y directivos mostraron comprensión ante la medida, valorando la importancia de evitar contratiempos mayores derivados del temporal. La suspensión de estos dos encuentros clave reduce los riesgos de lesiones, incidentes con el público e inconvenientes logísticos que suelen presentarse cuando se insiste en llevar a cabo partidos en condiciones meteorológicas adversas, según concluyen fuentes de los clubes y del medio que cubrió la noticia.

La situación en Sevilla y Cádiz permanece sujeta a seguimiento constante por la evolución de las previsiones. El medio agregó que los organizadores esperan comunicar prontamente las soluciones para la celebración de los partidos suspendidos, en tanto la alerta meteorológica se mantenga de acuerdo con los últimos reportes de la Aemet.