Sanz anuncia 71 operaciones abiertas en un escenario de "máxima preocupación" por desgaste de estructuras

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha pedido "máxima precaución" ante una jornada del sábado "muy difícil", al tiempo que ha precisado que son 71 las operaciones abiertas en la noche de este sábado ante las inclemencias meteorológicas provocadas por la borrasca Marta, que provoca una "máxima preocupación" por el "desgaste de las estructuras con incidencias constantes".

En una entrevista concedida a Canal Sur, recogida por Europa Press, el consejero ha concretado que desde la Agencia de Emergencia actúan en 17 escenarios distintos "con todos los operativos". Asimismo, ha señalado que se encuentran afectadas carreteras, viviendas y laderas, con "importantes riesgos".

Por otra parte, ha señalado que son 200 las carreteras con incidentes y 148 las que se encuentran cortadas, circunstancia que ha motivado que el mensaje principal que ha trasladado es el de "máxima preocupación" y que, en la medida de lo posible, pida a la ciudadanía que evite el desplazamiento.

En relación, ha confirmado que son 11.000 los desalojados en Andalucía a causa del temporal, al tiempo que ha asegurado que se están produciendo desalojos en las localidades gaditanas de Ubrique "por riesgo de estructura" y en San Martín del Tesorillo, donde ha apuntado que los están trasladando a Secadero.

No obstante, ha matizado que en la jornada del domigo se espera una tregua por parte del temporal, aunque ha reconocido que el lunes "vuelve ese río atmosférico terrible", un fenómeno que ha definido como "pionero" y "novedoso", lo que ha desembocado en una situación "interminable" que "jamás se había vivido" en la comunidad andaluza.

En suma, ha detallado que este "frente intenso" asociado al tren de borrascas que ha hecho mella en Andalucía durante estas últimas semanas reaparecerá el lunes, pero espera "que luego se vaya relajando martes, miércoles y jueves", a tenor de las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).