Sánchez preside la reunión de la Unidad de Valoración de Riesgos por las borrascas 'Leonardo' y 'Marta'

El impacto del temporal reciente en Andalucía superó los 11.000 evacuados, con cerca de 8.000 personas procedentes solo de Grazalema, en la provincia de Cádiz. Los datos oficiales, expuestos por Protección Civil, informan además de 5.310 incidencias en Andalucía debidas al paso de la borrasca ‘Leonardo’ y otras afectaciones por la borrasca ‘Marta’. A raíz de esta situación de emergencia, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presidió la reunión de la Unidad de Valoración de Riesgos en la sede de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias en Madrid, siguiendo la evolución de estas borrascas que afectan a amplias áreas de la península.

Según informó el medio, el encuentro encabezado por Sánchez este sábado estuvo centrado en analizar los daños, la respuesta institucional y la coordinación operativa frente a los temporales. El presidente estuvo acompañado por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, así como por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quienes participaron activamente en la valoración de riesgos y la organización de recursos para hacer frente a la emergencia.

El medio detalló que la comunidad autónoma de Andalucía concentra la mayoría de los problemas derivados de la borrasca ‘Leonardo’, que generó graves afecciones en provincias como Cádiz, Córdoba, Jaén, Sevilla, Granada, Huelva y Málaga. Entre las medidas destacadas, se realizó la evacuación preventiva de miles de afectados, siendo el municipio gaditano de Grazalema uno de los más castigados por el temporal, al registrar la mayor cantidad de desalojos.

Durante la cita, responsables de Protección Civil proporcionaron información actualizada al presidente del Ejecutivo sobre la situación en tiempo real, así como sobre las actuaciones de emergencia y la asistencia a la población vulnerable en los lugares más afectados. Entre los temas abordados figuró la necesidad de mantener la coordinación entre los distintos niveles de la administración y de reforzar la comunicación con la ciudadanía.

Según consignó el medio, posteriormente el presidente Sánchez remarcó un mensaje de “precaución” a la ciudadanía a través de su perfil en la red social X, donde subrayó la importancia de seguir fielmente las indicaciones de Protección Civil y agradeció la labor del personal de emergencias durante esta contingencia. “Muy pendiente de la evolución de las borrascas en nuestro país. Gracias a quienes trabajáis en Protección Civil por estar siempre vigilantes, preparados y al servicio de la ciudadanía. Sois ejemplo de responsabilidad y profesionalidad. Sigamos sus indicaciones. Precaución”, publicó el mandatario, replicó el medio consultado.

Según publicó la misma fuente, el presidente también se desplazó personalmente el día anterior a Andalucía para supervisar el operativo. Visitó el puesto de mando avanzado de seguimiento de la emergencia establecido en el municipio de San Roque, en Cádiz, y realizó un reconocimiento aéreo de las áreas más castigadas por las lluvias y el viento.

Las incidencias reportadas por Protección Civil abarcan desde inundaciones y cortes de carreteras hasta rescates y atención humanitaria a los afectados. La actuación de los equipos de emergencia, coordinados por la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, forma parte de un dispositivo especial que involucra a fuerzas de seguridad, autoridades autonómicas y locales, y recursos técnicos de diferentes administraciones.

Además, el medio reportó que Sánchez transmitió su reconocimiento hacia los equipos desplegados en la gestión del temporal, resaltando el compromiso y la preparación que demuestran quienes atienden desastres naturales. El jefe del Ejecutivo pidió a la población que permanezca atenta a los avisos oficiales y recalcó la importancia de seguir las recomendaciones en un contexto de riesgo creciente por eventos meteorológicos extremos.

Hasta el momento, la prioridad sigue centrada en salvaguardar la integridad de los residentes en las zonas más expuestas y garantizar que las labores de atención y mitigación del impacto continúen bajo estricta supervisión y coordinación institucional, informó el medio consultado.