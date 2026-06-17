El presidente surcoreano mantiene bilaterales con Alemania y Canadá en los márgenes del G7

Évian (Francia)/Seúl, 17 jun (EFE).- El presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, mantuvo este martes sendas reuniones bilaterales con los líderes de Alemania y Canadá, en las que acordó reforzar la cooperación en ámbitos como la defensa o la energía, en los márgenes de la cumbre del G7 que se desarrolla en Évian (Francia).

Durante su encuentro con el canciller alemán, Friedrich Merz, Lee "consideró que existe un gran potencial de cooperación entre Corea (del Sur) y Alemania en diversos ámbitos, como la economía, la industria, la ciencia y la tecnología y la seguridad, y expresó su deseo de impulsar la cooperación bilateral a un nivel aún mayor", detalló el Gobierno surcoreano en un comunicado.

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Sobre la cooperación en Defensa, el líder surcoreano sugirió opciones como la investigación y desarrollo conjuntos o la producción en común, así como la venta conjunta a terceros países.

Con el primer ministro canadiense, Mark Carney, Lee destacó la disposición de Seúl de "contribuir activamente al fortalecimiento de las capacidades de seguridad de Canadá", según un comunicado aparte.

Los responsables también acordaron ampliar su cooperación en el sector de la energía y los minerales críticos.

"En particular, acordaron aprovechar activamente las fortalezas de ambas naciones: Corea (del Sur), con sus avanzadas capacidades industriales, y Canadá, que posee abundantes recursos y destreza tecnológica", detalló el Gobierno surcoreano.

Lee es uno de los ocho líderes mundiales invitados este año a la cumbre del G7, junto a los de Brasil (Luiz Inácio Lula da Silva), Egipto (Abdelfatah al Sisi), India (Narendra Modi), Kenia (William Ruto), Ucrania (Volodímir Zelenski), Catar (Tamim bin Hamad Al Thani) y Emiratos Árabes Unidos (Mohamed bin Zayed Al Nahyan). EFE

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