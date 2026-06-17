Descubren una nueva especie de planta endémica en la selva central de Perú

Lima, 16 jun (EFE).- Investigadores descubrieron una nueva especie de planta endémica de Perú en el Bosque de Protección Pui Pui, ubicado en la andina región de Junín, que habita entre los 1.800 y 2.200 metros de altitud y que pertenece al ecosistema de Yungas, la selva de montaña situada en el flanco oriental de la cordillera de los Andes.

Así lo anunció en un comunicado el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), que administra la reserva natural donde se descubrió esta nueva especie, bautizada como 'saurauia vanderwerffii'.

Se trata de un descubrimiento de los investigadores del Jardín Botánico de Misuri y del Herbario Selva Central Oxapampa (Hoxa) Rodolfo Vásquez-Martínez y Rocío del Pilar Rojas-Gonzáles. Su hallazgo fue publicado por la revista científica argentina Lilloa.

La planta habita exclusivamente en los bosques montanos del Bosque de Protección Pui Pui, entre los 1.800 y 2.200 metros de altitud, dentro del ecosistema de Yungas y se caracteriza por presentar sépalos rojos, pétalos rosados y flores de entre 12 y 14 milímetros de diámetro.

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El descubrimiento incrementa a doce el número de especies del género Saurauia registradas en Perú, de las cuales siete son endémicas, es decir, no existen en ningún otro lugar del planeta.

Los investigadores proponen que sea clasificada como "en peligro crítico" (CR), según los criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), debido a que solo se conoce una población, ocupa un área muy reducida y enfrenta amenazas derivadas de la quema de bosques en zonas adyacentes, fuera de esta área natural protegida.

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"El hallazgo refuerza la importancia del Bosque de Protección Pui Pui como refugio de especies únicas y como uno de los principales laboratorios naturales para la investigación científica y la conservación de la biodiversidad en el Perú", indicó el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, organismo adscrito al Ministerio del Ambiente.

Agregó que el Bosque de Protección Pui Pui constituye el principal refugio conocido de esta nueva especie y que su hallazgo refuerza el papel estratégico de las áreas naturales protegidas del Perú en la conservación de especies endémicas altamente vulnerables.

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