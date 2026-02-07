Moreno cifra en más de 1.500 los desalojos en la provincia: "No podemos ni debemos bajar la guardia"

Algunas de las explotaciones agrícolas más impactadas por las inundaciones corresponden a cultivos de cereal, olivo y cítricos, además de explotaciones ganaderas, según datos citados por Asaja Córdoba. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, al visitar las zonas afectadas el sábado, subrayó que la situación sigue siendo crítica para el sector primario, mientras la provincia afronta la llegada inminente de la borrasca 'Marta' después del paso de 'Leonardo'. Según informó el medio, los desalojos en la provincia de Córdoba hasta el sábado acumulaban más de 1.500 personas, sobre todo residentes en los alrededores del río Guadalquivir.

El medio detalló que Moreno estuvo acompañado por el alcalde de Córdoba, José María Bellido, en el recorrido por áreas dañadas. Ambos pusieron el foco en las localidades ribereñas y destacaron Palma del Río, donde confluyen el Guadalquivir y el Genil, como uno de los puntos con mayor afectación debido al incremento en los caudales. Moreno resaltó la atención constante que la Diputación dedica a municipios como Almodóvar del Río, donde el agua no ha alcanzado el núcleo urbano, pero se mantiene la vigilancia por la cercanía de la crecida.

De acuerdo con lo publicado, las zonas más perjudicadas incluyen la ciudad de Córdoba y municipios próximos al cauce, tales como Villafranca, El Carpio y Villa del Río. El alcalde Bellido informó que en la capital, los desalojos han obligado a evacuar más de 700 viviendas, lo que representa más de 1.100 personas desplazadas. El pabellón deportivo de la barriada del aeropuerto se habilitó como refugio temporal, y la barriada de Alcolea figura entre las más vigiladas por la subida del río. Además, se mantiene activo un punto de información para las víctimas en el centro cívico de Levante, donde se brinda asistencia y actualización continua a los afectados.

En la capital, las autoridades revisaron en coordinación con la Delegación de Fomento el estado de los tres puentes municipales ubicados en el casco urbano. El tránsito peatonal por el Puente Romano permanece restringido por orden de la Junta, mientras se monitorean las infraestructuras críticas. El alcalde detalló que, al cierre del sábado, el umbral del caudal del Guadalquivir había comenzado a descender, aunque continuaba muy por encima de los 2,5 metros, límite que marca el nivel de alerta roja para avisos hidrológicos.

Respecto al riesgo de inundaciones en el centro de la capital, tanto el medio como las autoridades locales señalaron que por ahora no se prevén afectaciones directas, más allá de incidencias localizadas bajo el paseo de Miraflores. Las áreas del puente del Arenal y el recinto ferial siguen consideradas como “muy al límite” debido a la situación hídrica.

El presidente Moreno recalcó, según repitió el medio, la importancia de mantener la vigilancia ante la previsible llegada de la nueva borrasca ‘Marta’, y advirtió de que “no podemos ni debemos bajar la guardia” mientras la región continúa bajo alerta por temporales. El sector agrícola de la provincia de Córdoba informó graves pérdidas productivas, que comprometen el futuro inmediato de los cultivos y la ganadería local.

El plazo anunciado por las autoridades para la recogida de enseres imprescindibles, documentación y medicación en las viviendas desalojadas quedó reservado para situaciones excepcionales, según explicó el alcalde Bellido. Mientras tanto, el Ayuntamiento y las distintas administraciones colaboran en una evaluación dinámica y constante de la emergencia, tomando como máxima previsión la registrada en el año 2010 en coordinación con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

La respuesta institucional incluye acciones conjuntas entre Junta, Diputación y Ayuntamiento, centradas tanto en la atención a las personas damnificadas como en el refuerzo de las infraestructuras urbanas y rurales. El seguimiento de la situación meteorológica se mantendrá durante los próximos días, con especial atención a nuevas subidas del nivel del río y la posible ampliación de los desalojos ante eventuales desbordamientos.