Lang afronta "sereno" pesquisa judicial por acusación "infundada" por vínculo con Epstein

París, 7 feb (EFE).- El exministro y presidente desde 2013 del Instituto del Mundo Árabe (IMA), Jack Lang, afirmó este sábado que se enfrenta "con serenidad" a la investigación judicial preliminar basada en acusaciones "infundadas", que han dañado su "integridad y honor", por sus vínculos con el estadounidense Jeffrey Epstein.

Lang reaccionó así, "con serenidad e incluso alivio", en un comunicado en sus redes sociales a la investigación abierta la víspera contra él y su hija Caroline por la Fiscalía Nacional Financiera (PNF) por "fraude fiscal agravado y blanqueo de capitales", que está penado con un máximo de 5 años de cárcel y 300.000 euros de multa.

"Las acusaciones contra mí son infundadas y lo demostraré, más allá del ruido y la furia de los medios de comunicación y de los tribunales digitales", subrayó.

Unas horas antes había sido el abogado de los Lang, Laurent Merlet, quien había salido en su defensa, en la víspera además de que el exministro acuda para dar explicaciones al Ministerio de Exteriores, principal financiador del IMA.

"Jack Lang ha sido servidor del Estado durante 45 años y no ha abandonado la escena cultural desde 1981. Lo que hizo al frente del Ministerio de Cultura o del IMA, fueron éxitos (...) y tomará una decisión en consciencia y con respeto a las instituciones", dijo Merlet, al ser preguntado sobre una posible dimisión de su cliente.

"Combativo", Lang está decidido a dar a "su autoridad tutelar (Exteriores) y a la justicia todas las explicaciones necesarias para demostrar que es ajeno a cualquier malversación o delito penal que se le pueda imputar", subrayó el letrado, quien aseguró que a su cliente desde hace 35 años no le desestabilizan las especulaciones.

Su nombre y el de su hija aparece más de 673 veces en los archivos filtrados de Epstein.

Caroline Lang figura en un testamento redactado por el financiero estadounidense dos días antes de su fallecimiento, el cual indica que recibiría 5 millones de dólares. También cofundó una sociedad 'offshore' en las Islas Vírgenes con Epstein en 2016, de la que era propietaria. Su padre también aparece en los estatutos.

El letrado afirmó hoy que los investigadores "les piden que demuestren que no recibieron fondos de esta empresa (...) Espero que la fiscalía actúe con rapidez para confirmar que lo que han dicho el señor Lang y su hija es la pura verdad". Ambos mantienen que nunca recibieron "un céntimo".

Por su parte, el ministro de Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, declaró la víspera que su prioridad es el "buen funcionamiento" del Instituto del Mundo Árabe y que se reserva "todas las opciones" sobre la continuación de Lang al frente de la presidencia del IMA.

Jack Lang fue una figura clave de la cultura francesa durante las décadas de 1980 y 1990, responsable de eventos como la Fiesta de la Música o las Jornadas del Patrimonio, que contribuyeron a su popularidad, y a la promoción de las consideradas como artes menores, como el cómic, la fotografía o la alta costura.

Encarnó el deseo del presidente socialista François Mitterrand de lanzar grandes proyectos arquitectónicos en París: el Gran Louvre, con su famosa pirámide, el Gran Arco de la Defensa, la Ópera de la Bastilla, la Biblioteca Nacional de Francia o el Instituto del Mundo Árabe (IMA).

Apodado "ministro de Cultura para toda la vida", a sus 86 años enfrenta su mayor tormenta en medio siglo de vida pública. Ha sido ministro de Cultura y de Educación, diputado, eurodiputado y alcalde, antes de asumir la presidencia del Instituto del Mundo Árabe, una institución cultural y diplomática con estrechos vínculos con el Ministerio de Exteriores, aunque no está bajo su control directo.

Museo, biblioteca y centro de idiomas, el IMA es una prestigiosa fundación privada creada mediante un acuerdo internacional entre Francia y 22 países árabes y reconocida por su interés público. Su presidente es nombrado por el jefe del Estado francés, pero debe ser ratificado por el voto de la junta directiva, que incluye a dos altos funcionarios del Ministerio de Exteriores.EFE