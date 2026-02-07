Hamás agradece la huelga de trabajadores portuarios en 20 puertos europeos y del Mediterráneo

Cuatro embarcaciones de la compañía israelí Zim y un buque de MSC no lograron llegar a su destino en Israel debido a una protesta laboral que interrumpió la actividad portuaria en una veintena de terminales marítimas en Europa y el Mediterráneo. Esta acción, según detalló el sindicato italiano Unión Sindical de Base (USB) y tal como informó el medio sobre el comunicado de Hamás, representó un obstáculo significativo al transporte marítimo dirigido al suministro de armamento mientras persistían los enfrentamientos en la región de Gaza.

La protesta se realizó el pasado viernes en puertos clave de países como Grecia, Italia, Turquía y Marruecos, abarcando ciudades como Marsella, Bilbao, El Pireo, Génova y otros puntos estratégicos, tal como consignó el medio. El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) emitió un comunicado en el que agradeció la “suspensión del trabajo durante un día entero” convocada bajo el lema “Los portuarios no trabajan para la guerra”. Esta consigna expresaba el rechazo de los sindicatos portuarios al envío de material bélico a Israel. Según reportó el medio, los organizadores vincularon la protesta con la solidaridad hacia el pueblo palestino y el rechazo a la “entidad fascista ocupante”.

Hamás interpretó la movilización como una manifestación de respaldo a la población de Gaza, a la que el grupo describe como víctima de una agresión constante. De acuerdo con el comunicado reproducido por el medio, Hamás alentó a sindicatos de otros países a extender este tipo de acciones globales. El grupo llamó a establecer campañas sostenidas para impedir el paso de armamento con destino a Israel y así promover un boicot que, en su visión, presionaría a las autoridades israelíes para poner fin al conflicto y cumplir con los acuerdos de alto el fuego.

Los puertos donde se efectuó la protesta incluyeron además Elefsina, Mersin, Pasajes, Bremen y Hamburgo, según informó el medio. El sindicato italiano USB destacó que la inmovilización forzada de los navíos constituye un ejemplo concreto de cómo la cooperación internacional de los trabajadores puede afectar la cadena logística que abastece de suministros a los escenarios de guerra. La entidad dijo que este acto evidencia el impacto que la paralización coordinada en los puntos de tránsito de carga militar puede tener sobre el desarrollo de los conflictos armados.

El comunicado de Hamás, reproducido por el medio y validado por declaraciones de USB, enfatizó la importancia de reforzar las medidas que dificulten o impidan la llegada de armas a la región, argumentando que estas acciones contribuyen a la presión internacional para alcanzar el cese de hostilidades. Los sindicatos implicados sostuvieron que sus acciones se inscriben en una estrategia de solidaridad internacional con el pueblo palestino y en el rechazo a la continuación de ataques militares.

Según las declaraciones recogidas por el medio, la protesta portuaria resultó organizada de manera simultánea en numerosos emplazamientos, con una coordinación que permitió interrumpir el tráfico de cargueros, en particular los destinados a suministrar recursos o armamento. Los participantes expresaron que la movilización tenía como objetivo no solo obstaculizar el traslado de material bélico, sino también visibilizar el desacuerdo laboral ante la utilización de los canales logísticos para acciones militares.

La convocatoria “Los portuarios no trabajan para la guerra” sirvió de marco para que trabajadores portuarios en Europa y el Mediterráneo expresaran públicamente su postura en contra de la participación involuntaria en el conflicto mediante el manejo de envíos armamentísticos. El medio reportó que los sindicatos reafirmaron su objetivo de continuar promoviendo iniciativas similares en tanto persista el conflicto y los envíos de armas hacia la región.

