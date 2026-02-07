Agencias

España conquista su octava Eurocopa de fútbol sala con un 3-5 en la final contra Portugal

La selección española masculina de fútbol sala derrotó (3-5) a la de Portugal este domingo en la final del Campeonato de Europa, en el Arena Stozice de Ljubljana, para recuperar el trono a costa de la defensora del título y sumar su octava corona continental.

España se sacó la espina de las últimas Eurocopas, también de la pérdida de prestigio en los Mundiales, e hizo relucir el palmarés más laureado del Viejo Continente como campeona de nuevo diez años después. Antonio, autor de tres goles, fue artífice de la venganza ante los lusos, verdugos de España en 2022 y la final de 2018.

