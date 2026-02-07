El juicio estatal contra Luigi Mangione comenzará en junio, tres meses antes que el proceso federal

El juez Gregory Carro, encargado del caso estatal contra Luigi Mangione --el joven acusado por la muerte a tiros en diciembre de 2024 del consejero delegado de UnitedHealthcare Brian Thompson--, ha acelerado los plazos del juicio por cargos estatales para que comience en el mes de junio por lo que iniciará tres meses antes que el proceso federal, cuyo arranque está previsto para el 8 de septiembre con la selección del jurado.

El magistrado ha argumentado en una audiencia este viernes que el juicio es ahora más sencillo debido a la retirada de los cargos federales contra Mangione que acarreaban la pena de muerte --uno de ellos por violación a la ley de armamento y otro por asesinato con arma de fuego-- y que otro juez estatal desestimara en septiembre los dos cargos de asesinato en primer y segundo grado con finalidad terrorista, según ha informado la cadena CNN.

La abogada del acusado, Karen Friedman Agnifilo, ha declarado que este adelanto supone un golpe contra la estrategia de defensa de Mangione, la cual no estaría lista para dentro de cuatro meses.

El joven fue detenido en un McDonald's de la ciudad de Altoona, en el estado de Pennsylvania, cinco días después de matar presuntamente a tiros a Thompson, de 50 años, frente al hotel Hilton Midtown de Manhattan. El empresario, con una trayectoria de dos décadas en la aseguradora, asumió en 2021 la dirección de la división de seguros de UnitedHealthcare.

Los investigadores sospechan que Mangione actuó movido por el rencor hacia la industria de los seguros sanitarios privados en Estados Unidos, denunciada en numerosas ocasiones por rechazar casi por defecto reclamaciones de sus propios clientes.