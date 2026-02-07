EEUU anuncia nuevos aranceles a países que comercien con Irán por la "inusual" amenaza causada por su Gobierno

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha anunciado este viernes la imposición de un arancel adicional --como porcentaje del valor del bien importado-- para los productos de países que mantengan vínculos comerciales con Irán, alegando que "las acciones y políticas del Gobierno iraní siguen representando una amenaza inusual y extraordinaria (...) para la seguridad nacional, la política exterior y la economía de Estados Unidos".

"Es necesario y apropiado imponer un arancel 'ad valorem' adicional a las importaciones de artículos que son productos de países extranjeros que compran, importan o adquieren directa o indirectamente cualquier bien o servicio de Irán", ha explicado en un comunicado difundido por la Casa Blanca en el que ha defendido que "el régimen arancelario (...) abordará de manera más eficaz la emergencia nacional" declarada en la Orden Ejecutiva 12957 del 15 de marzo de 1995 en relación a Teherán.

El secretario de Comercio será la persona encargada de determinar si un tercer Estado ha "comprado, importado o adquirido, directa o indirectamente, bienes o servicios de Irán" y, cuando así lo considere, deberá notificarlo al secretario de Estado "incluyendo cualquier información pertinente".

Llegado este momento, el propio Secretario de Comercio "podrá emitir las normas, reglamentos y directrices necesarias o apropiadas" para la puesta en marcha y ejecución de esta pauta.

Posteriormente, deberá desarrollar sus conclusiones en un informe que remitirá al secretario de Estado para que este decida --tras las pertinentes consultas a otros departamentos-- "si, y en qué medida, se debe imponer un arancel ad valorem adicional a las mercancías que sean productos del país extranjero" en cuestión que se determine que compra, importa o adquiere directa o indirectamente bienes o servicios de Irán.

"El secretario de Estado podrá emitir las normas, reglamentos y directrices necesarias o apropiadas para la aplicación de esta orden. Podrá también tomar cualquier otra determinación o acción necesaria o apropiada para la aplicación de esta orden", continúa la nueva orden presidencial.

Independientemente de todo lo anterior, Trump se reserva el derecho a modificar lo dispuesto en la orden "a la luz de información adicional, recomendaciones de altos funcionarios o cambios en las circunstancias", así como las acciones emprendidas en virtud de la misma, a fin de "garantizar (su) eficacia" al abordar la "emergencia nacional" descrita.

La Casa Blanca ha dado a conocer esta orden ejecutiva el mismo día en que Estados Unidos e Irán han concluido sus conversaciones indirectas sobre el programa nuclear iraní en la capital de Omán, Mascate, y han llegado a un principio de acuerdo para mantener más contactos futuros.

Estas primeras conversaciones, según ha informado el país mediador, Omán, se han centrado por ahora en "crear las condiciones apropiadas para el reinicio de las negociaciones diplomáticas y técnicas".

La parte iraní ha apuntado a un acuerdo "casi total" para continuar los contactos y ha descrito el "buen ambiente" y el "buen comienzo" de la ronda de negociaciones. Por su parte, la delegación estadounidense, encabezada por el enviado especial, Steve Witkoff, aún no se ha pronunciado sobre la iniciativa en Mascate.